Харчишин із трубою та Марунич із гітарою неочікувано з'являлись в різних локаціях Києва, і зрештою вийшли разом на сцену Палацу спорту, де зібралися тисячі глядачів, передає 24 Канал.
Дивіться також Харчишин у ролі моржа: гурт "Друга Ріка" здивував рімейком на легендарну пісню "Вже не сам"
Легендарний проєкт повертається у форматі дорожнього ютуб-шоу. Команда щотижня вирушає на локацію і знімає випуск. Глядачі можуть спостерігати за процесом у прямому етері та ставити запитання. Коли епізод змонтують, його випускатимуть на офіційному ютуб-каналі рок-гурту "Друга Ріка".
У шоу поєднуються музика, розмови та зустрічі з музикантами, блогерами та друзями колективу. Також команда відвідує пункти незламності, де зустрічається з людьми й організовує акустичні вечори.
Для довідки! Проєкт "Труба кличе 2.0" – це частина великої благодійної кампанії до ювілейного концерту "Другої Ріки" в Палаці Спорту та всеукраїнського туру "Я є! 30 років". Мета – зібрати 15 мільйонів гривень на ГУР МО України. Гроші спрямують на катер для евакуаційних місій із порятунку розвідників, дрони MAVIC 3T та серверне обладнання. Підтримати збір можна за посиланням.
У першому епізоді до Івана Марунича та Валерія Харчишина приєдналися музиканти рок-гурту "Друга Ріка". У дорозі вони говорили про перші концерти, грали в гру "Було, не було" і вгадували пісні за цитатами.
Співзасновник колективу Віктор Скуратовський взяв участь у рубриці "Тече ріка". Він пригадав перший виступ "Другої Ріки" та розповів про початок історії гурту.
Згодом музиканти приїхали на Троєщину, де зустрілись з блогеркою Анеттою Борисівною. Разом із Харчишиним вона заспівала пісню "Так мало тут тебе". На завершення епізоду Іван та Валерій дали імпровізаційний акустичний концерт у пункті незламності біля кінотеатру "Флоренція".
"Труба кличе 2.0": дивіться перший випуск онлайн
Гурт "Друга Ріка" випустив рімейк пісні "Вже не сам"
Нагадаємо, нещодавно гурт "Друга Ріка" випустив рімейк легендарної пісні "Вже не сам", який отримав назву "Вже не сом", аби допомогти зібрати 15 мільйонів гривень на ГУР МО України. До ініціативи долучилися мережа мультимаркетів "Аврора" та сервіс пошуку роботи Work.ua.
У кліпі, який знімала продакшн-команда Piece of Studio, з'явились Марк Куцевалов, Артем Дамницький, "Бампер та Сус", а Валерій Харчишин перетворився на моржа.
З нагоди 30-річчя "Друга Ріка" виступить 12 містах України. Купити квитки можна за посиланням. Зазначимо, що глядачі автоматично роблять донати, адже частину коштів спрямують на підтримку благодійного збору.