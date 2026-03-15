Катерина Остапчук отримала коментар зі здивуванням – на думку деяких користувачів, відпочивати без дітей "дивно". Блогерка відповіла у своєму каналі в телеграмі.
Дружина Володимира Остапчука підкреслила, що в його дітей від першого шлюбу, як-не-як, є мама (мова про Олену Войченко). Катерина поважає її бажання не показувати малюків в соцмережах та не може ухвалювати важливих рішень без узгодження Олени.
І як би комусь не хотілося, але я не вважаю дітей Вови своїми. Принаймні, поки. Якби вони жили з нами, я б не ділила дітей і вважала б їх рідними. Але через те, що в них є мама, і я їх бачу тільки телефоном зазвичай, я не можу вважати Тимофія і їх рівноцінними для себе. Вибачте, святі люди. Але я не буду лицемірити та брехати, щоб здаватися святою, що люблю всіх однаково,
– поділилась дружина шоумена.
Катерина Остапчук додала, що чудово ставиться до Евана та Емілії, переймається за них, є ініціаторкою спілкування між ними та Тимофієм. На думку блогерки, цього цілком достатньо.
Зазначимо, раніше між Катериною Остапчук та колишньою дружиною ведучого Христиною Горняк спалахнув публічний конфлікт. Суперечка розгорілася навколо будинку, який Остапчук будував у шлюбі з Горняк. Тоді Катерина й Христина обмінялися різкими заявами у соцмережах. Остапчук поставила крапку в конфлікті й повідомила, що не йтиме до суду. Христина Горняк натомість дала відверте інтерв'ю Аліні Доротюк.
Що відомо про дітей Володимира Остапчука?
- Український ведучий Володимир Остапчук має двох дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко. У них народилась донька Емілія та син Еван Олександр. Після розлучення діти здебільшого проживають з мамою за кордоном.
- Сам Володимир неодноразово розповідав, що підтримує зв'язок з донькою і сином та намагається регулярно з ними бачитися. Також він підтримує з ними контакт онлайн. Попри публічність, Остапчук нечасто показує дітей у своїх соцмережах.
- У 2024 році Володимир Остапчук став батьком утретє. У нього та його третьої дружини Катерини народився син, якого назвали Тимофієм.