Екатерина Остапчук получила комментарий с удивлением – по мнению некоторых пользователей, отдыхать без детей "странно". Блогерша ответила в своем канале в телеграме.

Жена Владимира Остапчука подчеркнула, что у его детей от первого брака, как-никак, есть мама (речь о Елене Войченко). Екатерина уважает ее желание не показывать детей в соцсетях и не может принимать важных решений без согласования Елены.

И как бы кому-то не хотелось, но я не считаю детей Вовы своими. По крайней мере, пока. Если бы они жили с нами, я бы не делила детей и считала бы их родными. Но из-за того, что у них есть мама, и я их вижу только по телефону обычно, я не могу считать Тимофея и их равноценными для себя. Извините, святые люди. Но я не буду лицемерить и врать, чтобы казаться святой, что люблю всех одинаково,

– поделилась жена шоумена.

Екатерина Остапчук добавила, что прекрасно относится к Эвану и Эмилии, переживает за них, является инициатором общения между ними и Тимофеем. По мнению блогера, этого вполне достаточно.

Отметим, ранее между Екатериной Остапчук и бывшей женой ведущего Кристиной Горняк вспыхнул публичный конфликт. Спор разгорелся вокруг дома, который Остапчук строил в браке с Горняк. Тогда Екатерина и Кристина обменялись резкими заявлениями в соцсетях. Остапчук поставила точку в конфликте и сообщила, что не будет идти в суд. Кристина Горняк взамен дала откровенное интервью Алине Доротюк.

