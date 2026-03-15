В книжный магазин 13 марта пришла неизвестная группа людей, сообщили работники в заметке в инстаграме. Они проявляли агрессивное поведение и обклеили витрины гомофобными листовками.

Для нас безопасность гостей, команды и посетителей – безусловный приоритет. К сожалению, под давлением в этой ситуации мы не можем подвергать гостей возможной опасности, особенно, когда в этот день запланировано утреннее детское событие,

– отметили в "КнигоЛенде".

Книжный магазин отменил событие, назвав причиной "давление и буллинг со стороны правой молодежи".



Открытки, которые наклеили неизвестные / Фото из инстаграма магазина

В "КнигоЛенде" добавили, что присутствие охраны планировалось заранее, но после инцидента появились подозрения, что этого будет недостаточно.

Отметим, в магазине должна была состояться презентация книги MELOVIN – "Я не хотел это писать". Это автобиографическая книга, которая рассказывает историю артиста.

