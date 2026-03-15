До книгарні 13 березня прийшла невідома група людей, повідомили працівники у дописі в інстаграмі. Вони проявляли агресивну поведінку та обклеїли вітрини гомофобними листівками.

Для нас безпека гостей, команди та відвідувачів – безумовний пріоритет. На жаль, під тиском у цієї ситуації ми не можемо наражати гостей на можливу небезпеку, особливо, коли у цей день запланована ранкова дитяча подія,

– зауважили в "КнигоЛенді".

Книгарня скасувала подію, назвавши причиною "тиск і булінг з боку правої молоді".



Листівки, які наклеїли невідомі / Фото з інстаграму книгарні

У "КнигоЛенді" додали, що присутність охорони планувалась заздалегідь, але після інциденту з'явились підозри, що цього буде недостатньо.

Зазначимо, у книгарні мала відбутись презентацію книжки MELOVIN – "Я не хотів це писати". Це автобіографічна книжка, яка розповідає історію артиста.

