Видео снимала продакшн-команда Piece of Studio, которая сотрудничала с донат-группой Badstreet Boys и донатно-песенным конкурсом "Нашебачення". В клипе появились Марк Куцевалов, Артем Дамницкий, "Бампер и Сус", пишет 24 Канал.

Смотрите также Ко Дню влюбленных: вдова ADAM выпустила последнюю песню, которую написал певец

Кампания посвящена масштабному шоу "Я есть! 30 лет" и туру группы "Друга Ріка", который стартует 8 марта в киевском Дворце спорта. Цель – собрать средства на катер для эвакуационных миссий по спасению разведчиков, дроны MAVIC 3T и серверное оборудование. Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Я помню наши первые репетиции. Мы очень тщательно готовились к съемкам клипа, еще за месяц до начала выезжали на Днепр, осматривали локацию. Валерий нырял, а я ловил его в воде – был неким импровизированным рыбаком. Дольше всего Харчишин пробыл под водой почти три минуты. Валерий учился быть сомом, и это было очень интересно и увлекательно. Меня искренне удивило это перевоплощение – у него все получилось,

– рассказал Марк Куцевалов.

Съемки клипа "Вже не сом" / Фото пресс-служба

Герой клипа проходит путь внутренней трансформации. События происходят на озере, где в 1976 году якобы поймали самого большого сома в истории Киева. Говорят, что рыбак был в такой же черной косухе, которую в видео одел Валерий Харчишин.

Песня "Уже не сом" помогает собрать средства для ГУР – наша цель 15 миллионов гривен. Она приобрела новые смыслы и должна выполнить свое прямое назначение. Каждая нормальная группа, которая давно на сцене, имеет самокритику и спокойно относится к таким экспериментам,

– отметил фронтмен "Другої Ріки".

"Друга Ріка" – "Вже не сом": смотрите видео онлайн

В каких городах выступит группа "Друга Ріка"?

По случаю 30-летия группа "Друга Ріка" выступит в 12 городах Украины. Тур состоится весной. Билеты можно купить по ссылке.