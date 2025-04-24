YUNA-2025: имена победителей Национальной музыкальной премии

23 апреля в Киеве в "Октябрьском дворце" состоялась церемония 14-й национальной музыкальной премии YUNA, где назвали лучших украинских исполнителей 2024 года.

Анатолий Анатолич был ведущим события. В тот вечер артисты и другие представители музыкальной индустрии получили награды в 14 различных категориях. Сообщает Show 24 со ссылкой на сайт премии.

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Так, главными триумфаторами YUNA-2025 стали группа Океан Эльзы и исполнитель MONATIK, которые получили по три престижные награды каждый. ОЕ вручили награды в категориях "Лучшая рок-группа", "Лучший альбом" за пластинку "Тот день" и "Лучшее концертное шоу".

Океан Эльзы – "Тот день": смотрите видео онлайн

MONATIK отметили за "Лучший видеоклип" к песне "А что?", "Лучшую песню к фильму" ("Старые фотографии"), а его команда получила награду за "Лучший менеджмент артиста".

MONATIK – "А что?": смотрите видео онлайн

Среди других победителей – Артем Пивоваров, которого назвали "Лучшим исполнителем", а дуэт alyona alyona и Jerry Heil получил статуэтку за "Лучший дуэт" и "Лучшую песню" (Teresa&Maria).

alyona alyona и Jerry Heil – Teresa&Maria: смотрите видео онлайн

Группа ADAM победила в категории "Лучшая поп-группа", а Илья Парфенюк со своим треком "Врубай" стал победителем в категории "Лучший хип-хоп".

PARFENIUK – "Врубай": смотрите видео онлайн

Особые награды получили: KOLA как "Лучшая исполнительница", DOMIY в категории "Открытие года", а специальную награду за "Вклад в развитие музыкальной культуры" вручили Олегу Собчуку и группе "СКАЙ".

Что известно о премии YUNA

YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) – престижная украинская ежегодная национальная музыкальная премия, основана 27 октября 2011 года. Соучредителями этой награды выступили Павел Шилько и Мохаммад Захур.

Определением номинантов и победителей занимается профессиональное жюри, которое руководствуется специально разработанным регламентом.