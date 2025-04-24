Анатолій Анатоліч був ведучим події. Того вечора артисти та інші представники музичної індустрії отримали нагороди у 14 різноманітних категоріях. Повідомляє Show 24 з посиланням на сайт премії.

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Так, головними тріумфаторами YUNA-2025 стали гурт Океан Ельзи та виконавець MONATIK, які отримали по три престижні нагороди кожен. ОЕ вручили відзнаки у категоріях "Найкращий рок-гурт", "Найкращий альбом" за платівку "Той день" та "Найкраще концертне шоу".

Океан Ельзи – "Той день": дивіться відео онлайн

MONATIK відзначили за "Найкращий відеокліп" до пісні "А що?", "Найкращу пісню до фільму" ("Старі фотографії"), а його команда здобула нагороду за "Найкращий менеджмент артиста".

MONATIK – "А що?": дивіться відео онлайн

Серед інших переможців – Артем Пивоваров, якого назвали "Найкращим виконавцем", а дует alyona alyona і Jerry Heil отримав статуетку за "Найкращий дует" та "Найкращу пісню" (Teresa&Maria).

alyona alyona і Jerry Heil – Teresa&Maria: дивіться відео онлайн

Гурт ADAM переміг у категорії "Найкращий поп-гурт", а Ілля Парфенюк зі своїм треком "Врубай" став переможцем у категорії "Найкращий хіп-хоп".

PARFENIUK – "Врубай": дивіться відео онлайн

Особливі відзнаки отримали: KOLA як "Найкраща виконавиця", DOMIY у категорії "Відкриття року", а спеціальну нагороду за "Внесок у розвиток музичної культури" вручили Олегу Собчуку та гурту "СКАЙ".

Що відомо про премію YUNA

YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) – престижна українська щорічна національна музична премія, заснована 27 жовтня 2011 року. Співзасновниками цієї відзнаки виступили Павло Шилько та Мохаммад Захур.

Визначенням номінантів та переможців займається професійне журі, яке керується спеціально розробленим регламентом.