Объявили номинантов Национальной музыкальной премии YUNA: кто среди лидеров

10 февраля в Киеве состоялось объявление номинантов Национальной музыкальной премии YUNA. В этом году лидирует Jerry Heil, а Алена Омаргалиева и Надя Дорофеев получили по 4 номинации.

Номинанты Национальной музыкальной премии YUNA Лучшая песня Алена Омаргалиева – "Мужчина"

Алена Омаргалиева – "Не пьяна – влюблена"

DREVO – "Изумрудное небо"

Ivan Liulenov & Damnitskyi – "Шелковица"

Jerry Heil – "Добавь громкости (12 баллов)" Jerry Heil – "Добавь громкости (12 points)": смотрите видео онлайн Лучший исполнитель CHEEV

DREVO

Макс Барских

MONATIK

Артем Пивоваров Лучшая исполнительница Алена Омаргалиева

Надя Дорофеева

Jerry Heil

KOLA

MamaRika

Анна Тринчер Лучшая поп-группа "100лица"

Chico & Qatoshi

KAZKA

MOLODI

The Byca Лучшая рок-группа O. Torvald

РИАНОБОЙ

Ziferblat

СКАЙ

"хейтспич" Лучший дуэт/коллаборация ADAM&SASHA NOROVA – "Ау ау"

Алена Омаргалиева и "Кралица" – "Не пьяна – влюблена"

Надя Дорофеева и Позитив – "Смак-печаль"

IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI – "Шелковица"

Jerry Heil & YARMAK – "С какого ты этажа неба?" Jerry Heil & YARMAK – "С какого ты этажа неба?": смотрите видео онлайн Лучший хип-хоп хит Jerry Heil – "На ковре"

OTOY – "Пряди"

SKOFKA – "Становимся сильнее"

YARMAK – "Завещание"

Кажанна – boy Кажанна – boy: смотрите видео онлайн Лучший видеоклип Алена Омаргалиева и "Кралица" – "Не пьяна – влюблена"

Надя Дорофеева – "Япония"

Надя Дорофеева и Позитив – "Смак-печаль"

Джамала – "Мы прячемся"

Jerry Heil – "Добавь громкости (12 points)" Открытие года DAMNITSKYI

SASHA NOROVA

The Byca

Zwyntar

Кажанна Лучшая новая версия Jerry Heil&Domiy & Бумбокс – "Ребенок" (Бумбокс cover)

OKS – "Роман" (НЕАНГЕЛИ cover)

TVORCHI – "Милая моя" (Владимир Ивасюк cover)

Владимир Дантес – Одинокая (Ирина Билык cover)

Наталья Могилевская & Lely45 – "Відправила Message" (Наталья Могилевская cover)

Кристина Соловий & Ирина Билык – "Франсуа" (Ирина Билык cover) Кристина Соловий & Ирина Билык – "Франсуа": смотрите видео онлайн Лучший альбом Dakh Daughters – Pandora's Box

DakhaBrakha – Ptakh

Jerry Heil – АРХЕТИПЫ

The Maneken – Nova Era

Курган & Agregat – ПОЛЕ КАНИФОЛИ

МУР – РЕБЕЛИЯ [1991]

палиндром – "Машина для трансляции снов" Лучшее концертное событие Макс Барских – Шоу во Дворце спорта

MONATIK – Серия концертов "IV"

Артем Пивоваров – 7 шоу во Дворце спорта

Наталья Могилевская – Юбилейное шоу Юбилейное шоу

Шугар – Шоу во Дворце спорта Лучшая песня к фильму alyona alyona – "А кто хейтит" (OST "10 Блогерят")

Надя Дорофеева – "Мураками" (OST "Песики")

Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara – "Вымолил" (OST "Отпуск вслепую")

SHUMEI – "Гуде вітер вельми в полі" (OST "Малевич")

Жадан/Турчинов – "Мышеловка" (OST "Мышеловка")

КАРНА – "Атомы" (OST "Каховский объект")

Михаил Хома & Eugen Khmara – "Там, де Різдво" (OST "Потяг до Різдва")

Тина Кароль – "Огоньки" (OST "Вартові Різдва") Когда состоится церемония награждения? Национальная музыкальная премия YUNA основана 27 октября 2011 года ведущим Павлом Шилько и бизнесменом Мухаммедом Захуром. Номинантов и победителей определяет профессиональное жюри.

В этом году церемония награждения пройдет 15 апреля во Дворце "Украина".