Объявили номинантов Национальной музыкальной премии YUNA: кто среди лидеров
- Jerry Heil получила больше всего номинаций Национальной музыкальной премии YUNA.
- Алена Омаргалиева и Надя Дорофеева получили по 4 номинации.
10 февраля в Киеве состоялось объявление номинантов Национальной музыкальной премии YUNA. В этом году лидирует Jerry Heil, а Алена Омаргалиева и Надя Дорофеев получили по 4 номинации.
Об этом сообщили в инстаграме YUNA. Полный список номинантов – в материале.
Тоже интересно От церковных хоров до украинской сцены: что такое госпел и почему его связывают с LAUD
Номинанты Национальной музыкальной премии YUNA
Лучшая песня
- Алена Омаргалиева – "Мужчина"
- Алена Омаргалиева – "Не пьяна – влюблена"
- DREVO – "Изумрудное небо"
- Ivan Liulenov & Damnitskyi – "Шелковица"
- Jerry Heil – "Добавь громкости (12 баллов)"
Jerry Heil – "Добавь громкости (12 points)": смотрите видео онлайн
Лучший исполнитель
- CHEEV
- DREVO
- Макс Барских
- MONATIK
- Артем Пивоваров
Лучшая исполнительница
- Алена Омаргалиева
- Надя Дорофеева
- Jerry Heil
- KOLA
- MamaRika
- Анна Тринчер
Лучшая поп-группа
- "100лица"
- Chico & Qatoshi
- KAZKA
- MOLODI
- The Byca
Лучшая рок-группа
- O. Torvald
- РИАНОБОЙ
- Ziferblat
- СКАЙ
- "хейтспич"
Лучший дуэт/коллаборация
- ADAM&SASHA NOROVA – "Ау ау"
- Алена Омаргалиева и "Кралица" – "Не пьяна – влюблена"
- Надя Дорофеева и Позитив – "Смак-печаль"
- IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI – "Шелковица"
- Jerry Heil & YARMAK – "С какого ты этажа неба?"
Jerry Heil & YARMAK – "С какого ты этажа неба?": смотрите видео онлайн
Лучший хип-хоп хит
- Jerry Heil – "На ковре"
- OTOY – "Пряди"
- SKOFKA – "Становимся сильнее"
- YARMAK – "Завещание"
- Кажанна – boy
Кажанна – boy: смотрите видео онлайн
Лучший видеоклип
- Алена Омаргалиева и "Кралица" – "Не пьяна – влюблена"
- Надя Дорофеева – "Япония"
- Надя Дорофеева и Позитив – "Смак-печаль"
- Джамала – "Мы прячемся"
- Jerry Heil – "Добавь громкости (12 points)"
Открытие года
- DAMNITSKYI
- SASHA NOROVA
- The Byca
- Zwyntar
- Кажанна
Лучшая новая версия
- Jerry Heil&Domiy & Бумбокс – "Ребенок" (Бумбокс cover)
- OKS – "Роман" (НЕАНГЕЛИ cover)
- TVORCHI – "Милая моя" (Владимир Ивасюк cover)
- Владимир Дантес – Одинокая (Ирина Билык cover)
- Наталья Могилевская & Lely45 – "Відправила Message" (Наталья Могилевская cover)
- Кристина Соловий & Ирина Билык – "Франсуа" (Ирина Билык cover)
Кристина Соловий & Ирина Билык – "Франсуа": смотрите видео онлайн
Лучший альбом
- Dakh Daughters – Pandora's Box
- DakhaBrakha – Ptakh
- Jerry Heil – АРХЕТИПЫ
- The Maneken – Nova Era
- Курган & Agregat – ПОЛЕ КАНИФОЛИ
- МУР – РЕБЕЛИЯ [1991]
- палиндром – "Машина для трансляции снов"
Лучшее концертное событие
- Макс Барских – Шоу во Дворце спорта
- MONATIK – Серия концертов "IV"
- Артем Пивоваров – 7 шоу во Дворце спорта
- Наталья Могилевская – Юбилейное шоу Юбилейное шоу
- Шугар – Шоу во Дворце спорта
Лучшая песня к фильму
- alyona alyona – "А кто хейтит" (OST "10 Блогерят")
- Надя Дорофеева – "Мураками" (OST "Песики")
- Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara – "Вымолил" (OST "Отпуск вслепую")
- SHUMEI – "Гуде вітер вельми в полі" (OST "Малевич")
- Жадан/Турчинов – "Мышеловка" (OST "Мышеловка")
- КАРНА – "Атомы" (OST "Каховский объект")
- Михаил Хома & Eugen Khmara – "Там, де Різдво" (OST "Потяг до Різдва")
- Тина Кароль – "Огоньки" (OST "Вартові Різдва")
Когда состоится церемония награждения?
Национальная музыкальная премия YUNA основана 27 октября 2011 года ведущим Павлом Шилько и бизнесменом Мухаммедом Захуром. Номинантов и победителей определяет профессиональное жюри.
В этом году церемония награждения пройдет 15 апреля во Дворце "Украина".