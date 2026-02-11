Укр Рус
11 февраля, 09:11
4

Объявили номинантов Национальной музыкальной премии YUNA: кто среди лидеров

Мария Примыч
Основні тези
  • Jerry Heil получила больше всего номинаций Национальной музыкальной премии YUNA.
  • Алена Омаргалиева и Надя Дорофеева получили по 4 номинации.

10 февраля в Киеве состоялось объявление номинантов Национальной музыкальной премии YUNA. В этом году лидирует Jerry Heil, а Алена Омаргалиева и Надя Дорофеев получили по 4 номинации.

Об этом сообщили в инстаграме YUNA. Полный список номинантов – в материале.

Номинанты Национальной музыкальной премии YUNA

Лучшая песня

  • Алена Омаргалиева – "Мужчина"
  • Алена Омаргалиева – "Не пьяна – влюблена"
  • DREVO – "Изумрудное небо"
  • Ivan Liulenov & Damnitskyi – "Шелковица"
  • Jerry Heil – "Добавь громкости (12 баллов)"

Лучший исполнитель

  • CHEEV
  • DREVO
  • Макс Барских
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница

  • Алена Омаргалиева
  • Надя Дорофеева
  • Jerry Heil
  • KOLA
  • MamaRika
  • Анна Тринчер

Лучшая поп-группа

  • "100лица"
  • Chico & Qatoshi
  • KAZKA
  • MOLODI
  • The Byca

Лучшая рок-группа

  • O. Torvald
  • РИАНОБОЙ
  • Ziferblat
  • СКАЙ
  • "хейтспич"

Лучший дуэт/коллаборация

  • ADAM&SASHA NOROVA – "Ау ау"
  • Алена Омаргалиева и "Кралица" – "Не пьяна – влюблена"
  • Надя Дорофеева и Позитив – "Смак-печаль"
  • IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI – "Шелковица"
  • Jerry Heil & YARMAK – "С какого ты этажа неба?"

Лучший хип-хоп хит

  • Jerry Heil – "На ковре"
  • OTOY – "Пряди"
  • SKOFKA – "Становимся сильнее"
  • YARMAK – "Завещание"
  • Кажанна – boy

Лучший видеоклип

  • Алена Омаргалиева и "Кралица" – "Не пьяна – влюблена"
  • Надя Дорофеева – "Япония"
  • Надя Дорофеева и Позитив – "Смак-печаль"
  • Джамала – "Мы прячемся"
  • Jerry Heil – "Добавь громкости (12 points)"

Открытие года

  • DAMNITSKYI
  • SASHA NOROVA
  • The Byca
  • Zwyntar
  • Кажанна

Лучшая новая версия

  • Jerry Heil&Domiy & Бумбокс – "Ребенок" (Бумбокс cover)
  • OKS – "Роман" (НЕАНГЕЛИ cover)
  • TVORCHI – "Милая моя" (Владимир Ивасюк cover)
  • Владимир Дантес – Одинокая (Ирина Билык cover)
  • Наталья Могилевская & Lely45 – "Відправила Message" (Наталья Могилевская cover)
  • Кристина Соловий & Ирина Билык – "Франсуа" (Ирина Билык cover)

Лучший альбом

  • Dakh Daughters – Pandora's Box
  • DakhaBrakha – Ptakh
  • Jerry Heil – АРХЕТИПЫ
  • The Maneken – Nova Era
  • Курган & Agregat – ПОЛЕ КАНИФОЛИ
  • МУР – РЕБЕЛИЯ [1991]
  • палиндром – "Машина для трансляции снов"

Лучшее концертное событие

  • Макс Барских – Шоу во Дворце спорта
  • MONATIK – Серия концертов "IV"
  • Артем Пивоваров – 7 шоу во Дворце спорта
  • Наталья Могилевская – Юбилейное шоу Юбилейное шоу
  • Шугар – Шоу во Дворце спорта

Лучшая песня к фильму

  • alyona alyona – "А кто хейтит" (OST "10 Блогерят")
  • Надя Дорофеева – "Мураками" (OST "Песики")
  • Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara – "Вымолил" (OST "Отпуск вслепую")
  • SHUMEI – "Гуде вітер вельми в полі" (OST "Малевич")
  • Жадан/Турчинов – "Мышеловка" (OST "Мышеловка")
  • КАРНА – "Атомы" (OST "Каховский объект")
  • Михаил Хома & Eugen Khmara – "Там, де Різдво" (OST "Потяг до Різдва")
  • Тина Кароль – "Огоньки" (OST "Вартові Різдва")

Когда состоится церемония награждения?

  • Национальная музыкальная премия YUNA основана 27 октября 2011 года ведущим Павлом Шилько и бизнесменом Мухаммедом Захуром. Номинантов и победителей определяет профессиональное жюри.

  • В этом году церемония награждения пройдет 15 апреля во Дворце "Украина".