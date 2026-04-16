YUNA-2026: объявили все имена победителей Национальной музыкальной премии

15 апреля во Дворце "Украина" прошла церемония вручения музыкальной премии YUNA. В 2026 году награды вручили в 14 номинациях.

Больше всего побед одержал Артем Пивоваров – три статуэтки. Jerry Heil и Кажанна получили по две. Подробнее об этом – далее в материале 24 Канала.

Кто стал победителями YUNA 2026?

Лучший исполнитель – Артем Пивоваров;

Лучшая исполнительница – Alena Omargalieva;

Лучшая песня – DREVO – "Смарагдове небо";

Лучший видеоклип – Jerry Heil – "Додай гучності";

Открытие года – Кажанна;

Лучший альбом – The Maneken – "Новая эра";

Лучший дуэт/коллаборация – ADAM & SASHA NOROVA – "Ау-Ау";

Лучшая поп-группа – The Вуса;

Лучшая рок-группа – Ziferblat;

– Ziferblat; Лучшая песня к фильму – Jerry Heil, MONATIK, Евгений Хмара – "Вимолив";

Напомним, что трек стал официальным саундтреком романтической комедии "Отпуск вслепую".

Лучшая новая версия – TVORCHI – "Милая моя";

Лучшее концертное событие – Артем Пивоваров, 7 шоу во "Дворце Спорта";

Лучший менеджмент артиста – лейбл Pomitni;

Лучший хип-хоп хит – Кажанна – boy.

Что известно о YUNA?