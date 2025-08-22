Как изменились украинские звезды, которые воюют: фото "тогда и сейчас"
- Украинские артисты, такие как Александр Ярмак, Гарик Бирча, Даниэль Салем, Юрий Толоконников и Коля Серга, присоединились к военной службе.
- Show 24 показал, как они изменились за время полномасштабного вторжения.
Полномасштабная война изменила жизнь многих украинских артистов. Те, кого еще недавно мы видели на сцене или экране, теперь носят военную форму и защищают страну.
Вместе с изменениями в деятельности изменились и они сами – внешность, взгляд, улыбка. Show 24 покажет, как трансформировались украинские звезды, которые пошли служить в Силы обороны Украины.
Интересно Не только "Хата на тата": развлекательные шоу независимой Украины, которые помнит каждый
Александр Ярмак
26 февраля 2022 года рэпер добровольно ушел в армию. Сначала YARMAK служил в охранной роте при Голосеевском военкомате, а после освобожденияКиевской области от российских оккупантов – в боевом подразделении. Сейчас Александр Ярмак возглавляет DARKNODE – технологическое подразделение 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ.
Гарик Бирча
Звезда "Витальки" пошел добровольцем в первый месяц большой войны: сначала в территориальную оборону, впоследствии – в ВСУ. Начинал как старший сержант, а со временем получил звание главного сержанта. Сейчас он служит в 210-м отдельном штурмовом полку, который участвует в боевых действиях, в частности на территории Курской области.
Даниэль Салем
Телеведущий также сначала вступил в ТрО, а позже перешел в разведывательно-диверсионное подразделение "12 друзей Оушена". Участвовал в освобождении Херсонской области. Несмотря на службу, Салем продолжает сниматься в кино и телешоу во время отпусков. В частности, он стал ведущим нового сезона шоу "Взвешенные и счастливые" и программы "Рассвет" на М1. В фильме "Отпуск вслепую" Даниэль сыграл свою первую главную роль – военного Назара.
Юрий Толоконников
В начале полномасштабного вторжения певец Тамерлан присоединился к территориальной обороне. В сети пишут, что он начал служить в подразделении аэроразведки. Артист избегает деталей о своей деятельности, объясняя это тем, что его служба не нуждается в огласке.
Коля Серга
Уже на третий день войны шоумен стал в ряды ВСУ. Позже он создал инициативу "Культурный десант", где военные-артисты поддерживают собратьев на фронте. В декабре 2024 года Серга получил должность внештатного советника министра иностранных дел Андрея Сибиги.