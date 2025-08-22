Укр Рус
22 августа, 22:17
Как изменились украинские звезды, которые воюют: фото "тогда и сейчас"

София Хомишин
Основні тези
  • Украинские артисты, такие как Александр Ярмак, Гарик Бирча, Даниэль Салем, Юрий Толоконников и Коля Серга, присоединились к военной службе.
  • Show 24 показал, как они изменились за время полномасштабного вторжения.

Полномасштабная война изменила жизнь многих украинских артистов. Те, кого еще недавно мы видели на сцене или экране, теперь носят военную форму и защищают страну.

Вместе с изменениями в деятельности изменились и они сами – внешность, взгляд, улыбка. Show 24 покажет, как трансформировались украинские звезды, которые пошли служить в Силы обороны Украины.

Александр Ярмак

26 февраля 2022 года рэпер добровольно ушел в армию. Сначала YARMAK служил в охранной роте при Голосеевском военкомате, а после освобожденияКиевской области от российских оккупантов – в боевом подразделении. Сейчас Александр Ярмак возглавляет DARKNODE – технологическое подразделение 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ.

Александр Ярмак в начале большой войны и сейчас / Коллаж Show 24

Гарик Бирча

Звезда "Витальки" пошел добровольцем в первый месяц большой войны: сначала в территориальную оборону, впоследствии – в ВСУ. Начинал как старший сержант, а со временем получил звание главного сержанта. Сейчас он служит в 210-м отдельном штурмовом полку, который участвует в боевых действиях, в частности на территории Курской области.

Гарик Бирча до начала полномасштабного вторжения и после / Коллаж Show 24

Даниэль Салем

Телеведущий также сначала вступил в ТрО, а позже перешел в разведывательно-диверсионное подразделение "12 друзей Оушена". Участвовал в освобождении Херсонской области. Несмотря на службу, Салем продолжает сниматься в кино и телешоу во время отпусков. В частности, он стал ведущим нового сезона шоу "Взвешенные и счастливые" и программы "Рассвет" на М1. В фильме "Отпуск вслепую" Даниэль сыграл свою первую главную роль – военного Назара.

Даниэль Салем в 2022 году и сейчас / Коллаж Show 24

Юрий Толоконников

В начале полномасштабного вторжения певец Тамерлан присоединился к территориальной обороне. В сети пишут, что он начал служить в подразделении аэроразведки. Артист избегает деталей о своей деятельности, объясняя это тем, что его служба не нуждается в огласке.

Тамерлан в начале полномасштабного вторжения и в 2024 году / Коллаж Show 24

Коля Серга

Уже на третий день войны шоумен стал в ряды ВСУ. Позже он создал инициативу "Культурный десант", где военные-артисты поддерживают собратьев на фронте. В декабре 2024 года Серга получил должность внештатного советника министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Коля Серга в начале полномасштабного вторжения и сейчас / Коллаж Show 24