Могу себе это позволить: актриса Тамара Яценко назвала размер пенсии и на что собирала деньги

Украинская актриса театра и кино Тамара Яценко поделилась подробностями своего финансового положения. Народная артистка рассказала, как распоряжается пенсионными выплатами и кто помог ей оплатить дорогостоящую операцию.

Об этом звезда рассказала в новом интервью журналистке Алине Доротюк. По словам Тамары Яценко, она умеет рационально планировать свой бюджет и достойно жить на те средства, которые выплачивает государство.

К слову известная украинская актриса Тамара Яценко перенесла сложную операцию

Актриса также подтвердила, что получает финансовую надбавку к пенсии за звание народной артистки Украины.

"Звание народной артистки Украины дает к пенсии какой-то там процент. Пенсия чуть больше, чем у обычного актера. Я смотрю: когда нужно сэкономить, я экономлю. Если нужно немного побаловать себя, то я могу позволить себе купить не красную икру, а икорку из минтая. Она тоже очень вкусная. Могу себе это позволить! Иногда хочется сладкого, могу себе позволить "Киевский торт"",

– поделилась знаменитость.

Тамара Яценко в молодости / фото из открытых источников

В то же время значительную часть средств актриса вынуждена тратить на лечение. За последние годы она перенесла несколько хирургических операций. В частности, во время полномасштабной войны Яценко потребовалась замена тазобедренного сустава.

Тогда необходимую сумму на лечение помогли собрать неравнодушные украинцы и коллеги, среди которых была Ольга Сумская. Сама же Тамара Яценко призналась, что стеснялась просить о публичной помощи.

"Первую операцию я делала еще до войны. Я боялась заикаться, чтобы мне помогли. Никого не хотела обременять. Мне помогли мои родственники. А сейчас продюсер Шпанчук попросил Олю без моего ведома, а я не хотела просить у людей. Я очень благодарна! Мне продлили творческую жизнь! Теперь я могу и сниматься, и на концерты ездить, и в спектаклях играть",

– рассказала артистка.

Тамара Яценко с Ольгой Сумской / фото из Facebook

Что известно о Тамаре Яценко?

Тамара Яценко – ведущая украинская актриса, звезда Киевского национального академического Молодого театра. Звание народной артистки Украины она получила еще в 1992 году. Знаменитость сыграла десятки ярких характерных и комедийных ролей в кино и на театральной сцене, за что завоевала широкую любовь зрителей.

Напомним, что Ольга Сумская поделилась воспоминаниями о родителях и показала, как они выглядели в молодости.