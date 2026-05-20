Заслуженно победила, – украинский продюсер о выступлении Болгарии на Евровидении-2026

Креативный продюсер украинского Национального отбора на Евровидение-2026 Герман Ненов высказался о победе Болгарии на 70-м песенном конкурсе, который на днях прошел в Вене.

Собственным мнением о песне Bangaranga и постановке Ненов поделился в интервью "Коротко про".

Герман Ненов отметил, что для того, чтобы выиграть Евровидение, нужно четко чувствовать современный контекст и попасть в него, что и удалось сделать представительнице Болгарии Dara.

И в этом случае Bangaranga – и как песня, и как выступление, и как артистическая харизма – абсолютно попала в этот контекст и заслуженно победила,

– считает он.

Креативный продюсер заявил, что трек и постановку Bangaranga можно назвать тикток-трендом, но добавил, что "это тоже часть современного культурного контекста".

Я не считаю это выступление поверхностным, потому что на самом деле в нем заложено не меньше смыслов, чем во многих, на первый взгляд, "серьезных" постановках, а иногда даже больше,

– поделился Ненов.

Герман утверждает, что номер Dara – про всех нас.

Каждый может узнать в нем себя: мы все немного с "нервным тиком", но при этом продолжаем танцевать и жить эту жизнь. Если пересмотреть его несколько раз, там можно найти много ассоциативных метафор, которые очень точно работают,

– добавил креативный продюсер.

Ненов объяснил, что номер создан "не по классическим канонам Евровидения", а "напоминает перформансы уровня MTV EMA или Brit Awards".

Он имел частично клиповое построение в сочетании с первым использованием кинокамер ALEXA в телевизионной трансляции конкурса. Это режиссерское решение, усиленное технической частью, выглядело очень свежо по визуальным тенденциям и было глотком воздуха в ностальгическом винегрете перформансов первой десятки,

– утверждает Герман.

По словам креативного продюсера, выступление было легким и одновременно наполнено большим количеством смыслов и визуальными триггерами, в частности в начале номера телезрители видели перевернутую картинку.

Именно из-за совокупности таких решений этот номер и победил. Важным фактором, думаю, стала популярность балканских мотивов в Европе. Это звучание хорошо резонирует с аудиторией, оно часто становится основой треков, которые собирают танц-полы. Поэтому, кроме концептуальной и сценической частей, здесь, конечно же, есть еще и музыкальная подоплека,

– подытожил Ненов.

Кстати, ранее портал МУЗВАР сообщил, что над номером представительницы Болгарии работало трое украинских художников, среди которых Nicholas Chobb. Он был creative advisor, то есть продюсерская команда обращалась к нему за творческой оценкой и рекомендациями по перформансу.

Участвовал в разработке вида и функционала основной декорации номера вместе с украинским художником-постановщиком, а также в создании видеоконтента для LED-экранов,

– рассказал Nicholas Chobb.

Что известно о Dara?

Dara – одна из самых успешных поп-исполнительниц Болгарии. Певица формирует образ современной болгарской поп-музыки благодаря уникальному голосу, мощной сценической энергии и смелому миксованию жанров.

Настоящее имя победительницы Евровидения-2026 – Дарина Николаева Йотова. Она стала известной в 2015 году, когда прошла в финал болгарского талант-шоу "Х-Фактор", где заняла третье место.

Впоследствии Dara заключила контракт с лейблом Virginia Records, ее дебютная песня получила название K'vo ne chu, которая через несколько дней после премьеры заняла первые места в болгарских чартах.

Артистка заняла третье место в финале телевизионного шоу Kato dve kapki voda. С 2021 года она является тренером в шоу "Голос Болгарии", в 2022-м одна из ее подопечных победила.

Песни и видео Dara уже собрали более 80 миллионов прослушиваний и просмотров. В 2025 году она выпустила альбом ADHDARA, который стал ее самым личным проектом.