Том Холланд и Зендея тайно поженились
- Зендея и Том Холланд тайно поженились, о чем сообщил стилист актрисы Ло Роуч на церемонии Actor Awards.
- Пара познакомилась в 2016 году во время съемок фильма "Человек-паук: Возвращение домой" и объявила о своих отношениях публично в 2021 году.
Зендея и Том Холланд тайно поженились. Об этом сообщил стилист актрисы Ло Роуч на красной дорожке церемонии вручения премии Actor Awards, которая состоялась 1 марта в Лос-Анджелесе.
Новостью Ло Роуч поделился с Access Hollywood. Сами актеры пока ничего не комментировали.
Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили,
– сказал стилист Зендеи.
Когда репортер спросила, правда ли это, Роуч ответил: "Это настоящая правда".
Зендея и Том Холланд познакомились в 2016 году на съемочной площадке фильма Marvel "Человек-паук: Возвращение домой", где сыграли главные роли, а о своих отношениях объявили в 2021 году, пишет Variety.
Слухи, что знаменитости обручились начали распространяться после того, как Зендея пришла на премию "Золотой глобус" в 2025 году с бриллиантовым кольцом на левой руке. Впоследствии Холланд подтвердил помолвку. Мужчина исправил журналиста, который назвал актрису его девушкой. Том уточнил, что она его невеста.
Актеры ведут частный образ жизни и почти не рассказывают о своих отношениях публично. Однако их довольно часто можно увидеть вместе на экране. В 2026 году выйдут два фильма с участием Зендеи и Холланда: "Человек-паук: Совершенно новый день" и "Одиссея" от Кристофера Нолана.
Кто из звезд недавно обновил обеты?
14 февраля, в День святого Валентина, Пэрис Хилтон и ее муж Картер Рим обновили обеты. Бизнесмен снова сделал предложение любимой после пяти лет брака на островах Теркс и Кайкос во время заката.
Церемония состоялась за несколько дней до дня рождения Хилтон, а среди присутствующих были дети пары: 3-летний сын Феникс и 2-летняя дочь Лондон.
Пэрис и Картер обручились 17 февраля 2021 года после более года отношений. 11 ноября влюбленные поженились в частном поместье в Лос-Анджелесе.