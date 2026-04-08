Зендея поразила стильным образом на премьере 3 сезона "Эйфории"

Во вторник, 7 апреля, в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе состоялась премьера 3 сезона "Эйфории". На красной дорожке появились Зендея, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Хантер Шафер и другие звезды сериала.

Зендея посетила мероприятие в смелом платье с открытой спиной и шлейфом от бренда Ashi Studio. Об этом сообщает People.

Платье, которое надела Зендея, – с кутюрной коллекции Ashi Studio весны 2026 года. Свой образ она дополнила коричневыми туфлями на каблуке с острым носком и украшениями. Актриса выбрала бриллиантовые серьги-кольца от Chopard, пятикаратное кольцо от Тома Холланда и золотое кольцо.

Зендея на премьере "Эйфории" / Фото Getty Images

Кстати, в эфире "Шоу Дрю Бэрримор" Зендея подтвердила, что сериал "Эйфория" завершится 3 сезоном. Также актриса рассказала, как роль Ру повлияла на ее жизнь и карьеру.

Сериал "Эйфория" разбил мое сердце. Ру многому меня научила в жизни. Вся съемочная группа видела, как я росла. Я очень многим обязана этому сериалу. Ру научила меня многому об эмпатии и искуплении. Она многому меня научила, и я очень благодарна ей за это все,

– сказала она.

