"Просто порадуйтесь": стилист Зендеи раскрыл правду о второй пышной свадьбе звезды для публики

Личная жизнь голливудских звезд всегда остается под пристальным вниманием папарацци и поклонников, а когда детали отношений держат за строгим замком – интерес публики растет в разы. Вот тогда и появляется место для слухов.

Слухи о том, что Зендея и Том Холланд после своей тайной свадьбы готовят повторный пышный праздник для публики и прессы, продолжают набирать обороты. На днях многолетний стилист актрисы Лоу Роуч в комментарии Complex наконец-то прокомментировал догадки фанатов относительно второй свадьбы.

Во время премьеры фильма "Человек-паук: Новый день" в Лос-Анджелесе стилист рассказал, что пара уже сделала все, что хотела в полной конфиденциальности. И второй свадьбы не планирует.

Я так не думаю. Мне кажется, людям следует просто поздравить их. Это двое молодых, красивых и успешных людей, которые любят друг друга. У них была приватная свадьба, и им это удалось. Если это люди, которыми вы восхищаетесь, просто порадуйтесь за то, что они вместе и счастливы,

– подчеркнул Роуч.

Стилист добавил, что слухи о повторном праздновании "совершенно не соответствуют действительности". Похоже, стоит верить Лоу, потому что он уже не в первый раз четко и правдиво комментирует слухи об отношениях своей звездной подруги.

Лоу Роуч рассказал о второй свадьбе Зендеи: смотрите видео

Слухи об официальной женитьбе звездной пары также ходили давно, однако официально Том Холланд подтвердил их только в июне. Тогда он опроверг сгенерированные искусственным интеллектом фотографии с их "церемонии", которые распространяли в сети нетерпеливые фанаты. Впоследствии стало известно, что их свадьба была таинственной и камерной.

Сама Зендея ранее объясняла, почему не спешит делиться подробностями личной жизни с прессой. Звезда заметила, что понимает интерес публики, ведь они с Томом росли на глазах у зрителей и влюбились на съемочной площадке, однако она стремится сохранить собственные границы.



Том Холланд и Зендея / фото из инстаграма

Эта парочка является одной из самых милых в мировом кинематографе и шоу-бизе. Они хранят свое счастье и немного выставляют напоказ. Но мы точно знаем, как нежно Том называет Зендею дома.