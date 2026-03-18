Назвал Путина своим "хорошим другом": Жан-Клод Ван Дамм возмутил заявлением
- Жан-Клод Ван Дамм назвал Путина своим "хорошим другом" во время открытия своей выставки в Гонконге.
- Актер в 2022 году встречался с украинскими защитниками, поэтому его заявление возмущает сеть.
Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм вызвал резонанс из-за нового высказывания. Он заговорил о "дружбе" с диктатором Путиным.
Жан-Клод Ван Дамм на днях появился на открытии своей художественной выставки в Гонконге. Он дал комментарии изданию South China Morning Post и упомянул российского президента.
Актер внезапно процитировал президента России Владимира Путина и назвал его своим "хорошим другом". По словам Ван Дамма, свое время Путин объяснил его международную славу тем, что "действия говорят громче слов".
Знаменитость добавил, что эту фразу российский президент сказал еще "до войны и до конфликта между Америкой, Россией и Китаем".
Отметим, также на днях украинцев возмутил певец Джеймс Блант, который известен своими хитами You're Beautiful и Goodbye My Lover. Он сделал фото в шапке-ушанке с российской символикой и опубликовал его в тредсе.
Что известно о позиции Жан-Клода Ван Дамма?
- Жан-Клод Ван Дамм несколько раз посещал Украину – впервые это было в 2009 году. Дело в том, что у актера был роман с украинкой из Кривого Рога. Также Ван Дамм приезжал в Киев на съемки.
- После начала полномасштабного вторжения Жан-Клод Ван Дамм не делал публичных заявлений. Однако в декабре 2022 года он приехал в Украину и появился в больнице Ужгорода. В сети также появилось видео, как актер встретился с украинскими защитниками и выкрикнул "Слава Украине!".
- Но уже весной 2025 года в сети появилось видео Жан-Клода Ван Дамма в компании с украинским нардепом Александром Онищенко (которого подозревают в государственной измене). Они говорят, что хотят приехать в Россию, чтобы стать "послами мира".