Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм вызвал резонанс из-за нового высказывания. Он заговорил о "дружбе" с диктатором Путиным.

Жан-Клод Ван Дамм на днях появился на открытии своей художественной выставки в Гонконге. Он дал комментарии изданию South China Morning Post и упомянул российского президента.

Актер внезапно процитировал президента России Владимира Путина и назвал его своим "хорошим другом". По словам Ван Дамма, свое время Путин объяснил его международную славу тем, что "действия говорят громче слов".

Знаменитость добавил, что эту фразу российский президент сказал еще "до войны и до конфликта между Америкой, Россией и Китаем".

