Жан-Клод Ван Дамм днями з'явився на відкритті своєї художньої виставки в Гонконзі. Він дав коментарі виданню South China Morning Post та згадав російського президента.
Актор раптово процитував президента Росії Володимира Путіна та назвав його своїм "хорошим другом". За словами Ван Дамма, свого часу Путін пояснив його міжнародну славу тим, що "дії говорять голосніше за слова".
Знаменитість додав, що цю фразу російський президент сказав ще "до війни та до конфлікту між Америкою, Росією та Китаєм".
Зазначимо, також днями українців обурив співак Джеймс Блант, який відомий своїми хітами You're Beautiful і Goodbye My Lover. Він зробив фото в шапці-вушанці з російською символікою й опублікував його в тредсі.
Що відомо про позицію Жан-Клода Ван Дамма?
- Жан-Клод Ван Дамм кілька разів відвідував Україну – вперше це було у 2009 році. Річ у тім, що в актора був роман з українкою з Кривого Рога. Також Ван Дамм приїздив до Києва на зйомки.
- Після початку повномасштабного вторгнення Жан-Клод Ван Дамм не робив публічних заяв. Однак у грудні 2022 року він приїхав до України та показався в лікарні Ужгорода. У мережі також з'явилося відео, як актор зустрівся з українськими захисниками та вигукнув "Слава Україні!".
- Але вже навесні 2025 року в мережі з'явилося відео Жан-Клода Ван Дамма в компанії з українським нардепом Олександром Онищенком (якого підозрюють у державній зраді). Вони кажуть, що хочуть приїхати в Росію, щоб стати "послами миру".