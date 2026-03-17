Жена MONATIK показала новые фото старших сыновей: как выглядят ребята

Украинский певец MONATIK вместе с женой воспитывает троих сыновей. На днях пара осуществила публичный выход вместе со старшими сыновьями.

MONATIK с любимой Ириной посетили "Кураж" и сделали совместные семейные фото. Жена певца поделилась фотографиями на своей странице в инстаграме.

Звездные родители нечасто показывают детей в социальных сетях. Поэтому на новых фото фаны имеют возможность рассмотреть, как изменились и повзрослели Даниил и Платон.



Сыновья MONATIK / Фото из инстаграма Ирины Монатик

Эти фотографии для семьи сделал фотограф Евгений Гончарук за донат на благотворительность.

На выходных посетили невероятно атмосферный "Кураж". Ну какая же там атмосфера, сколько же там красоты, невероятно интересных людей, продукции на любой вкус от винтажных украшений до невероятной одежды, очков, комиксов. Но самое главное – это встреча с людьми,

– поделилась Ирина Монатик.



MONATIK с семьей / Фото из инстаграма Ирины Монатик

Новые фотографии семьи MONATIK собрали множество лайков и комплиментов в комментариях от поклонников.

"Больше, чем любовь";

"Ой, какие вы замечательные";

"Лучшая семья";

"Какие вы красивые";

"Классные";

"Какие красивые все";

"Какие же замечательные".

Также в комментариях спросили, где же еще один сын Дмитрия и Ирины – самый младший Леон.

Супруга артиста ответила: "Еще маленький, но совсем скоро будем полным составом".

