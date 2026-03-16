И в 28 лет актер сдержал слово. На 98-ю церемонию награждения Оскара Джейкоб Элорди пришел со своей мамой Мелиссой. Об этом написало издание The Daily Mail.

На Оскаре-2026 Джейкоб Элорди появился в черном костюме-тройке от Bottega Veneta, белой рубашке и черном галстуке-бабочке. Образ дополнили черные туфли на шнуровке, серьги-гвоздики с бриллиантами и колечко.

Между тем его мама Мелисса надела длинное вечернее платье без бретелек, украшенное разноцветными пайетками и бусинами в виде цветочного узора.

Для контекста! В этом году Джейкоб Элорд впервые в своей карьере был номинирован на Оскар благодаря роли в фильме "Франкенштайн". Впрочем статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана актер не получил. Награду получил Шон Пенн за игру в фильме "Одна битва за другой".

