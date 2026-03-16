И в 28 лет актер сдержал слово. На 98-ю церемонию награждения Оскара Джейкоб Элорди пришел со своей мамой Мелиссой. Об этом написало издание The Daily Mail.
Тоже интересно Настоящий король мемов: Леонардо Ди Каприо рассмешил публику на Оскаре-2026
На Оскаре-2026 Джейкоб Элорди появился в черном костюме-тройке от Bottega Veneta, белой рубашке и черном галстуке-бабочке. Образ дополнили черные туфли на шнуровке, серьги-гвоздики с бриллиантами и колечко.
Между тем его мама Мелисса надела длинное вечернее платье без бретелек, украшенное разноцветными пайетками и бусинами в виде цветочного узора.
Для контекста! В этом году Джейкоб Элорд впервые в своей карьере был номинирован на Оскар благодаря роли в фильме "Франкенштайн". Впрочем статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана актер не получил. Награду получил Шон Пенн за игру в фильме "Одна битва за другой".
Что известно о родителях Джейкоба Элорди?
- Будущий актер родился 26 июня 1997 года в Брисбене, Австралия. Он – самый младший в семье, у него есть три старшие сестры. Джейкоб признавался, что вырос в семье, где имел все, чего только можно было желать.
- Его отец Джон работал маляром и в течение 13 лет самостоятельно строил семейный дом. Джейкоб рассказывал в интервью GQ, что папа стал для него примером того, каким мужчиной он хотел бы быть. Упорный труд Джона воспитал в нем сильный характер и чувство ответственности.
- Самые близкие отношения актер имеет с мамой. Джейкоб отметил, что его мама всегда рядом, любящий и очень добрый человек, который всегда верил в него. Об этом писало издание People.