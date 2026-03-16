Леонардо Ди Каприо был номинирован в категории "Лучший актер" за главную роль в фильме "Одна битва за другой". Ему не удалось одержать победу, однако точно получилось запомниться публике, пишет E! News.
Ведущий церемонии Конан О'Брайан начал церемонию Оскара с забавного вступительного монолога. Он шутил о Тимоти Шаламе, комментировал других номинантов на премию, упоминал о политике.
Также ведущий вспомнил о Леонардо Ди Каприо (который пришел на церемонию в новом образе – с усами) и назвал его не только звездой многих фильмов, но и "королем мемов".
На экране появились самые яркие мемы с Ди Каприо – это кадры из фильмов "Джанго свободный", "Однажды в Голливуде" и "Великий Гэтсби".
О'Брайен предложил создать новый мем с Леонардо Ди Каприо прямо сейчас. Камера показала актера крупным планом, а снизу появилась подпись: "TFW you didn't agree to this" ("То ощущение, когда ты на это не подписывался").
Выражение лица Ди Каприо было настолько красноречивым, что действительно мгновенно стал мемом и разлетелся в социальных сетях.
С кем Леонардо Ди Каприо пришел на Оскар?
51-летний Леонардо Ди Каприо пришел на премию не сам, а с любимым человеком. Его сопровождала модель Виттория Черетти. Актер не выходил вместе с избранницей на красную дорожку. Однако фотографы заметили, что в зале они сидели рядом.
Это особый выход для пары, ведь Ди Каприо и Черетти ранее не посещали вместе церемонию награждения, пишет Elle.
Отметим, Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти закрутили роман в 2023 году. Долгое время они скрывали отношения.