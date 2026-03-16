Леонардо Ді Капріо був номінованим у категорії "Найкращий актор" за головну роль у фільмі "Одна битва за іншою". Йому не вдалось здобути перемогу, однак точно вийшло запам'ятатись публіці, пише E! News.

Ведучий церемонії Конан О'Браян розпочав церемонію Оскара з кумедного вступного монологу. Він жартував про Тімоті Шаламе, коментував інших номінантів на премію, згадував про політику.

Також ведучий згадав про Леонардо Ді Капріо (який прийшов на церемонію в новому образі – з вусами) та назвав його не тільки зіркою багатьох фільмів, але й "королем мемів".

На екрані з'явилися найяскравіші меми з Ді Капріо – це кадри зі стрічок "Джанго вільний", "Одного разу в Голлівуді" та "Великий Гетсбі".

О'Браєн запропонував створити новий мем з Леонардо Ді Капріо просто зараз. Камера показала актора великим планом, а знизу з'явився підпис: "TFW you didn't agree to this" ("Те відчуття, коли ти на це не підписувався").

Вираз обличчя Ді Капріо був настільки красномовним, що справді миттєво став мемом і розлетівся у соціальних мережах.

З ким Леонардо Ді Капріо прийшов на Оскар?

51-річний Леонардо Ді Капріо завітав на премію не сам, а з коханою людиною. Його супроводжувала модель Вітторія Черетті. Актор не виходив разом з обраницею на червону доріжку. Однак фотографи помітили, що у залі вони сиділи поряд.

Це особливий вихід для пари, адже Ді Капріо та Черетті раніше не відвідували разом церемонію нагородження, пише Elle.

Зазначимо, Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті закрутили роман у 2023 році. Тривалий час вони приховували стсоунки.