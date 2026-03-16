І у 28 років актор дотримав слова. На 98-у церемонію нагородження Оскара Джейкоб Елорді прийшов зі своєю мамою Меліссою. Про це написало видання The Daily Mail.

Теж цікаво Справжній король мемів: Леонардо Ді Капріо розсмішив публіку на Оскарі-2026

На Оскарі-2026 Джейкоб Елорді з'явився у чорному костюмі-трійці від Bottega Veneta, білій сорочці та чорній краватці-метелику. Образ доповнили чорні туфлі на шнурівці, сережки-гвоздики з діамантами та колечко.

Тим часом його мама Мелісса одягнула довгу вечірню сукню без бретелей, оздоблену різнокольоровими паєтками та намистинами у вигляді квіткового візерунка.

Для контексту! Цього року Джейкоб Елорд уперше у своїй кар'єрі був номінований на Оскар завдяки ролі у фільмі "Франкенштайн". Втім статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану актор не здобув. Нагороду отримав Шон Пенн за гру у стрічці "Одна битва за іншою".

Що відомо про батьків Джейкоба Елорді?