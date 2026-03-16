І у 28 років актор дотримав слова. На 98-у церемонію нагородження Оскара Джейкоб Елорді прийшов зі своєю мамою Меліссою. Про це написало видання The Daily Mail.
На Оскарі-2026 Джейкоб Елорді з'явився у чорному костюмі-трійці від Bottega Veneta, білій сорочці та чорній краватці-метелику. Образ доповнили чорні туфлі на шнурівці, сережки-гвоздики з діамантами та колечко.
Тим часом його мама Мелісса одягнула довгу вечірню сукню без бретелей, оздоблену різнокольоровими паєтками та намистинами у вигляді квіткового візерунка.
Для контексту! Цього року Джейкоб Елорд уперше у своїй кар'єрі був номінований на Оскар завдяки ролі у фільмі "Франкенштайн". Втім статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану актор не здобув. Нагороду отримав Шон Пенн за гру у стрічці "Одна битва за іншою".
Що відомо про батьків Джейкоба Елорді?
- Майбутній актор народився 26 червня 1997 року в Брісбені, Австралія. Він – наймолодший у сім]ї, у нього є три старші сестри. Джейкоб зізнавався, що виріс у родині, де мав усе, чого тільки можна було бажати.
- Його батько Джон працював малярем і протягом 13 років самостійно будував сімейний будинок. Джейкоб розповідав у інтерв'ю GQ, що тато став для нього прикладом того, яким чоловіком він хотів би бути. Наполеглива праця Джона виховала в ньому сильний характер і почуття відповідальності.
- Найближчі стосунки актор має з мамою. Джейкоб зазначив, що його мама завжди поруч, любляча та надзвичайно добра людина, яка завжди вірила в нього. Про ци писало видання People.