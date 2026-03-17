MONATIK з коханою Іриною відвідали "Кураж" та зробили спільні сімейні фото. Дружина співака поділилась світлинами на своїй сторінці в інстаграмі.
До слова Виконав обіцянку, яку дав у 15 років: зірка "Буремного перевалу" Елорді привів маму на Оскар
Зіркові батьки нечасто показують дітей у соціальних мережах. Тож на нових фото фани мають можливість роздивитися, як змінилися та подорослішали Данило й Платон.
Сини MONATIK / Фото з інстаграму Ірини Монатік
Ці світлини для сім'ї зробив фотограф Євген Гончарук за донат на благодійність.
На вихідних завітали на неймовірно атмосферний "Кураж". Ну яка ж там атмосфера, скільки ж там краси, неймовірно цікавих людей, продукції на різний смак від вінтажних прикрас до неймовірного одягу, окулярів, коміксів. Але найголовніше – це зустріч з людьми,
– поділилась Ірина Монатік.
MONATIK з сім'єю / Фото з інстаграму Ірини Монатік
Нові світлини сім'ї MONATIK зібрали безліч вподобань та компліментів у коментарях від шанувальників.
Також у коментарях запитали, де ж іще один син Дмитра й Ірини – наймолодший Леон.
Дружина артиста відповіла: "Ще маленький, але зовсім скоро будемо повним складом".
Зазначимо, раніше рідкісним фото доньки поділився фронтмен гурту ТІК Віктор Бронюк. Він показав знімок Єви з нагоди її 17-річчя.
Що відомо про особисте життя Дмитра Монатіка?
- Український співак оберігає приватне життя від зайвої уваги, але деякі деталі про його сім'ю відомі. Артист одружений з коханою Іриною. Пара познайомилась у Києві, спершу вони товаришували, а згодом дружба переросла у почуття.
- У 2015 році Дмитро та Ірина офіційно одружилися. Згодом у подружжя народилося двоє синів – Данило та Платон.
- 24 грудня 2024 року MONATIK повідомив, що став батьком утретє. Відомо, що артист був присутнім на пологах. У пари народився син – його назвали Леоном.