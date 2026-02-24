Жена Остапчука поставила точку в публичном скандале с Горняк: будет ли идти в суд
- Владимир Остапчук и его жена Екатерина решили не подавать в суд на Кристину Горняк, считая, что это лишь усугубит ситуацию.
- Владимир планирует подарить свою часть дома другим людям, чтобы не иметь связи с бывшей женой.
Конфликт между Екатериной Остапчук и Кристиной Горняк, вероятно, подошел к завершению. Жена телеведущего опубликовала последнее заявление в этом скандале.
Владимир Остапчук с женой посетили адвоката после публичной ссоры Екатерины с Кристиной Горняк. Об этом жена шоумена сообщила на своей странице в инстаграме.
К слову Скандал с домом Остапчука: почему он рассорил эксов и как выглядит после обстрела
Супруги решили не подавать в суд. По их мнению, волокита только усугубит ситуацию. Для пары гораздо дороже спокойствие.
Коллективно решили, что тягаться по судам с ней еще несколько лет, чтобы она делала на этом контент, и удовлетворить ее таким образом в желании получить наше внимание и быть с нами связанной, мы не хотим,
– рассказала Екатерина Остапчук.
Следующий шаг Владимира Остапчука – подарить свою часть дома другим людям, чтобы не быть связанным с бывшей женой. Пусть связывается с ними и решает все вопросы по восстановлению с ними.
Екатерина Остапчук поставила точку в конфликте / Фото из инстаграм-сториз
Отметим, Кристина Горняк в своих соцсетях на эту сториз отреагировала с иронией. Она спросила, пойдут ли супруги в Нотариальную палату (ранее Екатерина заявляла, что хотела бы лишить Кристину свидетельства). И добавила, что считает, что у Остапчук "не сформирована психика".
Что произошло раньше?
- Дом Владимира Остапчука и Кристины Горняк пострадал в результате обстрела 22 февраля. После этого в публичном пространстве в очередной раз обострился конфликт между нынешней женой ведущего и его бывшей.
- Спор снова началась из-за дома: Екатерина объяснила, что вспоминает экс-супругу мужа только из-за этого, и сообщила о намерении передать часть дома Владимира другим людям. Кристина в ответ предположила, что речь идет о "схеме".
- Затем ссора вышла за пределы имущественного вопроса. Кристина Горняк начала комментировать бывший брак: обвинила Владимира Остапчука в эмоциональных издевательствах и измене.
- Екатерина в свою очередь называет все это спекуляциями. По мнению нынешней жены ведущего, обнародованные факты не являются доказательствами насилия. Владимир Остапчук тем временем комментариев не дает.