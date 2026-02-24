Жена Остапчука поставила точку в публичном скандале с Горняк: будет ли идти в суд

Конфликт между Екатериной Остапчук и Кристиной Горняк, вероятно, подошел к завершению. Жена телеведущего опубликовала последнее заявление в этом скандале.

Владимир Остапчук с женой посетили адвоката после публичной ссоры Екатерины с Кристиной Горняк. Об этом жена шоумена сообщила на своей странице в инстаграме.

К слову Скандал с домом Остапчука: почему он рассорил эксов и как выглядит после обстрела

Супруги решили не подавать в суд. По их мнению, волокита только усугубит ситуацию. Для пары гораздо дороже спокойствие.

Коллективно решили, что тягаться по судам с ней еще несколько лет, чтобы она делала на этом контент, и удовлетворить ее таким образом в желании получить наше внимание и быть с нами связанной, мы не хотим,

– рассказала Екатерина Остапчук.

Следующий шаг Владимира Остапчука – подарить свою часть дома другим людям, чтобы не быть связанным с бывшей женой. Пусть связывается с ними и решает все вопросы по восстановлению с ними.



Екатерина Остапчук поставила точку в конфликте / Фото из инстаграм-сториз

Отметим, Кристина Горняк в своих соцсетях на эту сториз отреагировала с иронией. Она спросила, пойдут ли супруги в Нотариальную палату (ранее Екатерина заявляла, что хотела бы лишить Кристину свидетельства). И добавила, что считает, что у Остапчук "не сформирована психика".

Что произошло раньше?