Володимир Остапчук з дружиною відвідали адвоката після публічної сварки Катерини з Христиною Горняк. Про це дружина шоумена повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

До слова Скандал з будинком Остапчука: чому він розсварив ексів і як виглядає після обстрілу

Подружжя вирішило не подавати до суду. На їхню думку, тяганина лише погіршить ситуацію. Для пари набагато дорожчий спокій.

Колективно вирішили, що тягатися по судах із нею ще декілька років, щоб вона робила на цьому контент, і задовольнити її таким чином у бажанні отримати нашу увагу та бути з нами пов'язаною, ми не хочемо,

– розповіла Катерина Остапчук.

Наступний крок Володимира Остапчука – подарувати свою частину будинку іншим людям, щоб не бути пов'язаним з колишньою дружиною. Нехай зв'язується з ними й розв'язує всі питання з відновлення з ними.



Катерина Остапчук поставила крапку в конфлікті / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, Христина Горняк у своїх соцмережах на цю сторіз відреагувала з іронією. Вона запитала, чи піде подружжя у Нотаріальну палату (раніше Катерина заявляла, що хотіла б позбавити Христину свідоцтва). І додала, що вважає, що в Остапчук "не сформована психіка".

