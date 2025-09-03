Лето уже подошло к концу, и многие украинские звезды вспоминают, каким оно было. Среди них и жена Позитива, танцовщица Юлия Сахневич.

Она опубликовала серию фото и искренний пост о том, как их семья провела это время года. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Юлии Сахневич.

В подборке фотографий – кадры с мужем, дочкой, семейные моменты и просто мгновения повседневной жизни.

Это лето было настоящей маленькой жизнью – насыщенной, порой трогательной, иногда непростой, но все равно невероятной. Для меня оно будет ассоциироваться с теплыми воспоминаниями и особым вайбом. Хоть и пролетело оно так быстро, что наверняка никто не успел насладиться им до конца, но в этом тоже есть своя атмосфера. Поэтому хочется просто поблагодарить это лето и двигаться дальше,

– написала танцовщица.

Что известно о дочери Позитива и Юлии Сахневич?