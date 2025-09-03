"Первое лето Марии": жена Позитива замиловала фото с дочкой и мужем
- Юлия Сахневич поделилась серией фото с лета, где изображены семейные моменты с мужем Позитивом и дочкой Марией.
- Мария родилась в январе 2025 года и недавно впервые посетила концерт своего отца.
Лето уже подошло к концу, и многие украинские звезды вспоминают, каким оно было. Среди них и жена Позитива, танцовщица Юлия Сахневич.
Она опубликовала серию фото и искренний пост о том, как их семья провела это время года. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Юлии Сахневич.
В подборке фотографий – кадры с мужем, дочкой, семейные моменты и просто мгновения повседневной жизни.
Это лето было настоящей маленькой жизнью – насыщенной, порой трогательной, иногда непростой, но все равно невероятной. Для меня оно будет ассоциироваться с теплыми воспоминаниями и особым вайбом. Хоть и пролетело оно так быстро, что наверняка никто не успел насладиться им до конца, но в этом тоже есть своя атмосфера. Поэтому хочется просто поблагодарить это лето и двигаться дальше,
– написала танцовщица.
Что известно о дочери Позитива и Юлии Сахневич?
- Девочка родилась в январе 2025 года. Это первый ребенок как для Алексея, так и для Юлии.
- Пара назвала дочь Марией. Сейчас ей восемь месяцев, и недавно она впервые побывала на концерте папы. В сети поклонники шутят, что девочка – точная копия Позитива.
- Крестным отцом девочки выбрали Даниэля Салема.