Жена Сергея Сивохо умерла от рака

Умерла жена украинского юмориста Сергея Сивохо Татьяна. Она боролась с раком.

Трагическую весть сообщила журналистка Леся Орлова на своей странице в фейсбуке.

Леся Орлова рассказала, что Татьяна Сивохо умерла в Киеве. По словам журналистки, женщину за несколько месяцев "съел рак". Известно, что супруги воспитывали сына Савву, который родился в 2000 году.

Насколько я знаю, она шла чрезвычайно достойно, решительно, независимо и сильно. Она крутая. Действительно, крутая,

– отметила Орлова.

Журналистка поделилась, что весь Донецк знал Татьяну Решетняк (девичья фамилия) как ведущую новостей на ТРК "Украина". Впоследствии туда пришла работать Орлова, и женщины не понравились друг другу. Позже, когда Татьяна предложила Лесе работу, отношения между ними изменились.

Орлова отметила, что Татьяна имела модельную внешность, однако она не хотела работать моделью. Журналистка добавила, что жена Сивохо была стильная и хорошо разбиралась в трендах.

Сергей был очень живой – и как-то до сих пор до конца не понятно, что его на самом деле больше нет. И Таня была очень живой – и теперь также не понятно. Она казалась неуязвимой, непобедимой, как-то так. А оказалось – совсем нет. Они ушли друг за другом. Сергей, потом в этом году его мама, теперь Таня,

– говорится в заметке журналистки.

