Жена Виктора Павлика сделала еще одну пластическую операцию: первые кадры из больницы

Екатерина Репяхова сообщила, что сделала пластическую операцию на лице. Жена Виктора Павлика призналась, что это было одной из ее мечтаний.

Жена украинского певца Виктора Павлика рассказала, что снова решилась лечь под нож хирурга. Она показала первые кадры из больницы в инстаграм-сториз, передает Show24.

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Екатерина Репяхова сделала ментопластику. Блогер рассказала, что после операции чувствует себя хорошо. Это была еще одна ее мечта, – теперь она осуществилась.

Екатерина Репяхова сделала операцию: видео

Добавим, ментопластика – это операция по уменьшению или увеличению размеров подбородка и коррекция его формы. Ее делают и для эстетики, и для устранения деформаций.

Жена артиста объяснила, почему решила сделать операцию, а не корректировать размер подбородка филлером.

"Ментопластика раз и на всю жизнь, а филлер надо колоть каждые 6 – 12 месяцев. С пластикой – более выразительные изменения, а с филлером – минимальные. Сделать подбородок было моей мечтой еще до ринопластики, но рино сделала в первую очередь под влиянием хейтеров. Хейтеры делают нас лучше", – подытожила Екатерина Репяхова.



Екатерина Репяхова сделала пластическую операцию / Коллаж Show 24

Блогер добавила, что реабилитация продлится не так долго, как после ринопластики. Она отметила, что пластические операции для нее – это о совершенствовании и прежде всего внутренних изменениях.

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