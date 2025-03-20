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Show24 Украинские звезды Жена Остапчука показалась с трехмесячным сыном на фоне Эйфелевой башни
20 марта, 19:32
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Жена Остапчука показалась с трехмесячным сыном на фоне Эйфелевой башни

Мария Касий
Основні тези
  • Владимир Остапчук с женой Екатериной и трехмесячным сыном посетили Париж.
  • Екатерина поделилась фотографиями из путешествия, где изображена на фоне Эйфелевой башни.

Владимир Остапчук с женой и сыном выехали за границу. На днях супруги показались в Париже.

Владимир Остапчук уехал за границу по рабочим вопросам, а жена и сын составили ему компанию. Екатерина Остапчук поделилась новыми фото из путешествия, пишет Show 24 со ссылкой на ее страницу в инстаграме.

К слову Остапчук впервые за долгое время показал своих детей от первого брака, которые живут за границей

Сейчас звездная семья находится в Париже. Екатерина показала живописные фото с трехмесячным сыном на фоне Эйфелевой башни. Также супруги прогуливались по туристическим местам и посетили местные заведения.

Екатерина Остапчук выбрала для прогулки комфортный образ – нежно розовый костюм и белые кроссовки.


Екатерина Остапчук с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Остапчук


Екатерина Остапчук с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Остапчук

Фаны делятся впечатлениями от фото в комментариях под заметкой.

  • "Тим уже и в Париже побывал";
  • "Вам очень подходит Париж. А этот серьезный модный мужчина – я не могу";
  • "Какие вы красивые";
  • "Как красиво";
  • "Кайфую от вас".

Напомним, что Владимир Остапчук может выезжать за границу как многодетный отец. С рождением Тимофея у шоумена появился этот статус. Ведущий также имеет двоих детей от первого брака.