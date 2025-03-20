Жена Остапчука показалась с трехмесячным сыном на фоне Эйфелевой башни
- Владимир Остапчук с женой Екатериной и трехмесячным сыном посетили Париж.
- Екатерина поделилась фотографиями из путешествия, где изображена на фоне Эйфелевой башни.
Владимир Остапчук с женой и сыном выехали за границу. На днях супруги показались в Париже.
Владимир Остапчук уехал за границу по рабочим вопросам, а жена и сын составили ему компанию. Екатерина Остапчук поделилась новыми фото из путешествия, пишет Show 24 со ссылкой на ее страницу в инстаграме.
К слову Остапчук впервые за долгое время показал своих детей от первого брака, которые живут за границей
Сейчас звездная семья находится в Париже. Екатерина показала живописные фото с трехмесячным сыном на фоне Эйфелевой башни. Также супруги прогуливались по туристическим местам и посетили местные заведения.
Екатерина Остапчук выбрала для прогулки комфортный образ – нежно розовый костюм и белые кроссовки.
Екатерина Остапчук с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Остапчук
Екатерина Остапчук с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Остапчук
Фаны делятся впечатлениями от фото в комментариях под заметкой.
- "Тим уже и в Париже побывал";
- "Вам очень подходит Париж. А этот серьезный модный мужчина – я не могу";
- "Какие вы красивые";
- "Как красиво";
- "Кайфую от вас".
Напомним, что Владимир Остапчук может выезжать за границу как многодетный отец. С рождением Тимофея у шоумена появился этот статус. Ведущий также имеет двоих детей от первого брака.