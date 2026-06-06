Нет ресурса жить в ссорах, – жена Остапчука встретилась с его бывшей в Канаде

Владимир и Екатерина Остапчуки эмигрировали в Канаду и поселились в Монреале. На днях супруги вместе с сыном Тимофеем приехали в Торонто, где встретились с первой женой телеведущего и их детьми.

Об этом Екатерина сообщила на своей странице в инстаграме.

К слову Жена Остапчука показала, как семья обустроилась в Канаде после эмиграции

Бывшая жена Владимира Остапчука – Елена Войченко. Она родила ему двоих детей: Эмилию и Эвана-Александра. Вчера, 5 июня, дочь телеведущего отпраздновала 13-летие.

По случаю дня рождения Эмилии семьи собрались вместе за ужином. Екатерина рассказала, что Тимофей подружился с детьми отца от первого брака, особенно с братом.

Тим и Эван – отдельная любовь. Не знаю, как объяснить, но Тим как будто осознает, что это его брат, потому что обнимал именно так, будто давно не видел. Он любит всех детей, но к Эвану и Эмилии как-то по-особенному относится,

– поделилась жена Остапчука.

Екатерина об общении Тимофея с Эмилией и Эваном-Александром / Скриншот из инстаграма блогерши

Елена подарила Тимофею игрушечного зайчика. Екатерина рассказала, что первая жена Владимира хорошо относится к ней и их сыну и не против общаться с ней.

Я не вижу вариантов не общаться с Еленой, потому что там дети. Если я буду придумывать какие-то правила, другая сторона тоже будет это делать. И в итоге будут только ссоры и дети не будут видеть отца, а отец детей,

– объяснила блогерша.

После ужина семьи пошли на прогулку по городу. По словам Остапчук, на прощание Войченко, Эмилия и Эван-Александр обняли ее. Блогерша добавила, что будет рада видеть их в Монреале.

У меня нет ресурса жить в ссорах. Да и причин я не вижу. Мне кажется, когда обе стороны желают "мира", он будет. И когда обе стороны чувствуют нормальное отношение друг к другу, нет причин для споров,

– заметила Екатерина.

Екатерина об общении с бывшей женой Остапчука / Скриншот из инстаграма блогера

Что известно о личной жизни Владимира Остапчука?

В течение 2007 – 2020 годов Владимир Остапчук состоял в браке с Еленой Войченко. Их развод был довольно скандальным, в частности женщина обвинила телеведущего в измене и психологическом давлении.

Остапчук угрожал бывшей жене, что отберет у нее детей, и заявлял, что Войченко якобы не является психически здоровым человеком. Впоследствии телеведущий попросил у нее прощения.

В октябре 2020 года Владимир женился на нотариусе Кристине Горняк, однако уже через 2 года они развелись. Развод пары также стал довольно резонансным, в частности из-за распределения дома, который пострадал 22 февраля 2026 года в результате российского обстрела Киевщины.

Екатерина Полтавская (до брака) – третья жена Остапчука. 6 марта влюбленные отпраздновали 2-ю годовщину брака, а перед эмиграцией в Канаду устроили свадебную фотосессию.