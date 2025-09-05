4 сентября во Львове Женя Галич дал камерный концерт под гитару. Зрители могли попросить артиста спеть любимые песни во время выступления.

Среди просьб прозвучало неожиданное предложение – исполнить хит DREVO "Смарагдове небо". Именно тот трек, который ранее певец довольно резко раскритиковал, пишет Show 24.

Несмотря на прошлые заявления, фронтмен O.Torvald не отказал публике и заиграл припев трека "Смарагдове небо" под гитару. В то же время публика ему подпевала и аплодировала.

Женя Галич спел трек "Смарагдове небо": смотрите видео онлайн

Что известно о скандальном заявлении Жени Галича?