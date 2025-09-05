4 вересня у Львові Женя Галич дав камерний концерт під гітару. Глядачі могли попросити артиста заспівати улюблені пісні під час виступу.

Серед прохань прозвучала несподівана пропозиція – виконати хіт DREVO "Смарагдове небо". Саме той трек, який раніше співак доволі різко розкритикував, пише Show 24. Попри минулі заяви, фронтмен O.Torvald не відмовив публіці й заграв приспів треку "Смарагдове небо" під гітару. Водночас публіка йому підспівувала та аплодувала. Женя Галич заспівав трек "Смарагдове небо": дивіться відео онлайн Що відомо про скандальну заяву Жені Галича? Все почалася після участі співака в шоу "Критиканти" від Bezodnya Music. Там він назвав "Смарагдове небо" "г*мном", пояснивши, що окрім приспіву, який легко засідає в голову, у композиції нічого особливого немає.

Після цих слів за DREVO публічно заступилася Тіна Кароль. У своєму телеграм-каналі вона наголосила, що принижувати творчість інших артистів – неправильно.

Згодом Галич визнав, що висловився занадто жорстко. Він підкреслив, що поважає всіх українських виконавців, але хоче, аби виконавці "рухалися в бік якісної музики, глибокої й чесної, а не лише побудованої на яскравому хук-рефрені".

Сам DREVO зізнався, що не збирався відповідати на критику Галича й тим більше розпочинати конфлікт. Водночас його здивувала й потішила неочікувана підтримка Тіни Кароль, яку він назвав "іконою української естради".