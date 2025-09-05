Евгений Янович выпустил последний выпуск своего ютуб-проекта "20:23" и прокомментировал свое решение.

В то же время он уже успел заинтриговать зрителей, передает Show 24.

Так, Евгений Янович остановил производство единственного лейт-найт шоу в Украине. Как известно, он был его автором, сценаристом и одновременно ведущим.

Внутри меня исключительно чувство благодарности. Как тем, кто был в кадре, так и тем, особенно тем, кто был за ним. Мы сделали проект, который многие считали невозможным в нашей стране. Пришло время делать следующий шаг. Какой? Всему свое время (улыбается – 24 Канал),

– отметил шоумен.

Последний выпуск "20:23": смотрите видео онлайн

Что известно о шоу "20:23"?