В то же время он уже успел заинтриговать зрителей, передает Show 24.
Так, Евгений Янович остановил производство единственного лейт-найт шоу в Украине. Как известно, он был его автором, сценаристом и одновременно ведущим.
Внутри меня исключительно чувство благодарности. Как тем, кто был в кадре, так и тем, особенно тем, кто был за ним. Мы сделали проект, который многие считали невозможным в нашей стране. Пришло время делать следующий шаг. Какой? Всему свое время (улыбается – 24 Канал),
– отметил шоумен.
Последний выпуск "20:23": смотрите видео онлайн
Что известно о шоу "20:23"?
- Это вечерний развлекательный проект на ютубе, где ведущий искренне и с юмором общается с известными людьми.
- Идея лейт-найт шоу появилась у Жени Яновича 1 января 2023 года. Тогда он понял, что такого формата не хватает украинскому ютубу.
- Чтобы сделать свое шоу особенным, Евгений придумал оригинальные декорации: бассейн и закат. "Для меня вода и теплый свет заката символизируют честность и открытость", – объяснил он.
- Саундтрек для "20:23" написал молодой исполнитель и популярный блогер thekomakoma.
- В первом выпуске шоу посетили автор телеграмм-канала "Лачен пишет" Игорь Лаченков и координатор United24 Ярослава Гресь. А в последнем – стендап-комики Антон Тимошенко и Василий Байдак. Первый выпуск вышел 29 сентября 2023 года, а последний – 4 сентября 2025 года. В финальном благотворительном выпуске "20:23" юмористы выполняли задания от партнеров проекта, которые задонатили средства на сбор для ВСУ. Им удалось собрать более 500 тысяч гривен.