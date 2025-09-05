Водночас він вже встиг заінтригувати глядачів, передає Show 24.
Так, Євген Янович зупинив виробництво єдиного лейт-найт шоу в Україні. Як відомо, він був його автором, сценаристом та водночас ведучим.
Всередині мене виключно відчуття вдячності. Як тим, хто був в кадрі, так і тим, особливо тим, хто був за ним. Ми зробили проєкт, який багато хто вважав неможливим в нашій країні. Настав час робити наступний крок. Який? Всьому свій час (усміхається – 24 Канал),
– зазначив шоумен.
Останній випуск "20:23": дивіться відео онлайн
Що відомо про шоу "20:23"?
- Це вечірній розважальний проєкт на ютубі, де ведучий щиро та з гумором спілкується з відомими людьми.
- Ідея лейт-найт шоу з'явилася у Жені Яновича 1 січня 2023 року. Тоді він зрозумів, що такого формату не вистачає українському ютубу.
- Щоб зробити своє шоу особливим, Євген придумав оригінальні декорації: басейн і захід сонця. "Для мене вода і тепле світло заходу сонця символізують чесність і відкритість", – пояснив він.
- Саундтрек для "20:23" написав молодий виконавець та популярний блогер thekomakoma.
- У першому випуску на шоу завітали автор телеграм-каналу "Лачен пише" Ігор Лаченков та координаторка United24 Ярослава Гресь. А в останньому – стендап-коміки Антон Тимошенко та Василь Байдак. Перший випуск вийшов 29 вересня 2023 року, а останній – 4 вересня 2025 року. У фінальному благодійному випуску "20:23" гумористи виконували завдання від партнерів проєкту, які задонатили кошти на збір для ЗСУ. Їм вдалось зібрати понад 500 тисяч гривень.