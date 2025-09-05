Водночас він вже встиг заінтригувати глядачів, передає Show 24.

Не пропустіть Легендарний український хореограф Мирослав Вантух вперше розкрив розмір своєї пенсії

Так, Євген Янович зупинив виробництво єдиного лейт-найт шоу в Україні. Як відомо, він був його автором, сценаристом та водночас ведучим.

Всередині мене виключно відчуття вдячності. Як тим, хто був в кадрі, так і тим, особливо тим, хто був за ним. Ми зробили проєкт, який багато хто вважав неможливим в нашій країні. Настав час робити наступний крок. Який? Всьому свій час (усміхається – 24 Канал),

– зазначив шоумен.

Останній випуск "20:23": дивіться відео онлайн

Що відомо про шоу "20:23"?