Євген Янович випустив останній випуск свого ютуб-проєкту "20:23" і прокоментував своє рішення.

Водночас він вже встиг заінтригувати глядачів, передає Show 24.

Так, Євген Янович зупинив виробництво єдиного лейт-найт шоу в Україні. Як відомо, він був його автором, сценаристом та водночас ведучим.

Всередині мене виключно відчуття вдячності. Як тим, хто був в кадрі, так і тим, особливо тим, хто був за ним. Ми зробили проєкт, який багато хто вважав неможливим в нашій країні. Настав час робити наступний крок. Який? Всьому свій час (усміхається – 24 Канал),

– зазначив шоумен.

Останній випуск "20:23": дивіться відео онлайн

Що відомо про шоу "20:23"?