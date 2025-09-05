5 вересня, 15:00
Час робити наступний крок, – Женя Янович зупинив ютуб-проєкт "20:23"
Основні тези
- Євген Янович призупинив виробництво ютуб-проєкту "20:23", який був першим лейт-найт шоу в Україні.
- Проєкт "20:23" стартував 29 вересня 2023 року, а його останній випуск вийшов 4 вересня 2025 року.
Євген Янович випустив останній випуск свого ютуб-проєкту "20:23" і прокоментував своє рішення.
Водночас він вже встиг заінтригувати глядачів, передає Show 24.
Не пропустіть Легендарний український хореограф Мирослав Вантух вперше розкрив розмір своєї пенсії
Так, Євген Янович зупинив виробництво єдиного лейт-найт шоу в Україні. Як відомо, він був його автором, сценаристом та водночас ведучим.
Всередині мене виключно відчуття вдячності. Як тим, хто був в кадрі, так і тим, особливо тим, хто був за ним. Ми зробили проєкт, який багато хто вважав неможливим в нашій країні. Настав час робити наступний крок. Який? Всьому свій час (усміхається – 24 Канал),
– зазначив шоумен.
Останній випуск "20:23": дивіться відео онлайн
Що відомо про шоу "20:23"?
- Це вечірній розважальний проєкт на ютубі, де ведучий щиро та з гумором спілкується з відомими людьми.
- Ідея лейт-найт шоу з'явилася у Жені Яновича 1 січня 2023 року. Тоді він зрозумів, що такого формату не вистачає українському ютубу.
- Щоб зробити своє шоу особливим, Євген придумав оригінальні декорації: басейн і захід сонця. "Для мене вода і тепле світло заходу сонця символізують чесність і відкритість", – пояснив він.
- Саундтрек для "20:23" написав молодий виконавець та популярний блогер thekomakoma.
- У першому випуску на шоу завітали автор телеграм-каналу "Лачен пише" Ігор Лаченков та координаторка United24 Ярослава Гресь. А в останньому – стендап-коміки Антон Тимошенко та Василь Байдак. Перший випуск вийшов 29 вересня 2023 року, а останній – 4 вересня 2025 року. У фінальному благодійному випуску "20:23" гумористи виконували завдання від партнерів проєкту, які задонатили кошти на збір для ЗСУ. Їм вдалось зібрати понад 500 тисяч гривень.