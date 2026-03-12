Игра на внимательность: Женя Янович презентовал новое юмористическое шоу

Женя Янович запустил новый юмористический проект "КОНТРЛВЕ". Гостем премьерного эпизода авторского импровизационного формата стал телеведущий Роман Мищеряков.

Первый выпуск шоу вышел на ютуб-канале Яновича сегодня, 12 марта. "КОНТРЛВЕ" – это игра на внимательность, в которой комики пытаются рассказать историю так, чтобы соперники не заметили подставных слов от ведущего.

"КОНТРЛВЕ" – это оригинальный авторский формат от команды Жени Яновича. В кадре ведущий постоянно будет вместе с тремя резидентами шоу: Антоном Мигалем, Дмитрием Андриенко и Александром Разбейковым.

Помните "20:23"? Думаю, помните! А знаете, кто вместе со мной писал и придумывал все для "20:23"? Вот и пришло время узнать. В кадре "КОНТРЛВЕ" – ребята, с которыми я знаком полжизни и создал кучу классных проектов. И вот очередной наш авторский! Только теперь они не "за кадром", а "в кадре" вместе со мной. Я очень этому рада! Смотрите "КОНТРЛВЕ" на YouTube, играйте на своих вечеринках, как теперь всегда делаем мы, и будет всем счастье. А еще приходите к нам на съемки. Информацию об этом я рассказываю в соцсетях. Не пропустите!,

– прокомментировал премьеру Янович.

Женя Янович запустил шоу "КОНТРЛВЕ" / Фото пресс-служба

Какое шоу Женя Янович выпускал ранее?