Игра на внимательность: Женя Янович презентовал новое юмористическое шоу
- Женя Янович запустил новый юмористический проект "КОНТРЛВЕ", первый выпуск которого вышел на YouTube 12 марта.
- В шоу принимают участие трое резидентов: Антон Мигаль, Дмитрий Андриенко и Александр Разбейков.
Женя Янович запустил новый юмористический проект "КОНТРЛВЕ". Гостем премьерного эпизода авторского импровизационного формата стал телеведущий Роман Мищеряков.
Первый выпуск шоу вышел на ютуб-канале Яновича сегодня, 12 марта. "КОНТРЛВЕ" – это игра на внимательность, в которой комики пытаются рассказать историю так, чтобы соперники не заметили подставных слов от ведущего.
"КОНТРЛВЕ" – это оригинальный авторский формат от команды Жени Яновича. В кадре ведущий постоянно будет вместе с тремя резидентами шоу: Антоном Мигалем, Дмитрием Андриенко и Александром Разбейковым.
Помните "20:23"? Думаю, помните! А знаете, кто вместе со мной писал и придумывал все для "20:23"? Вот и пришло время узнать. В кадре "КОНТРЛВЕ" – ребята, с которыми я знаком полжизни и создал кучу классных проектов. И вот очередной наш авторский! Только теперь они не "за кадром", а "в кадре" вместе со мной. Я очень этому рада! Смотрите "КОНТРЛВЕ" на YouTube, играйте на своих вечеринках, как теперь всегда делаем мы, и будет всем счастье. А еще приходите к нам на съемки. Информацию об этом я рассказываю в соцсетях. Не пропустите!,
– прокомментировал премьеру Янович.
Женя Янович запустил шоу "КОНТРЛВЕ" / Фото пресс-служба
Какое шоу Женя Янович выпускал ранее?
Напомним, в октябре 2025 года Женя Янович и основатель творческого объединения МУР Александр Хоменко представили совместный ютуб-проект "Протагонисты".
Это интеллектуально-ироническое шоу, некий культурный батл о выдающихся украинских деятелей культуры и истории.
Ведущие выбирали по одной фигуре и "защищали" ее, рассказывая малоизвестные факты. В первом выпуске Женю и Александра оценивал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Всего вышло 8 выпусков "Протагонистов".