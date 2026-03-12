Перший випуск шоу вийшов на ютуб-каналі Яновича сьогодні, 12 березня. "КОНТРЛВЕ" – це гра на уважність, у якій коміки намагаються розповісти історію так, щоб суперники не помітили підставних слів від ведучого.

"КОНТРЛВЕ" – це оригінальний авторський формат від команди Жені Яновича. У кадрі ведучий постійно буде разом з трьома резидентами шоу: Антоном Мигалем, Дмитром Андрієнком та Олександром Разбейковим.

Пам'ятаєте "20:23"? Гадаю, пам'ятаєте! А знаєте, хто разом зі мною писав та вигадував все для "20:23"? От і настав час дізнатися. У кадрі "КОНТРЛВЕ" – хлопці, з якими я знайомий пів життя і створив купу класних проєктів. І от черговий наш авторський! Тільки тепер вони не "за кадром", а "у кадрі" разом зі мною. Я дуже тому радію! Дивіться "КОНТРЛВЕ" на YouTube, грайте на своїх вечірках, як тепер завжди робимо ми, і буде всім щастя. А ще приходьте до нас на зйомки. Інформацію про це я розповідаю у соцмережах. Не пропустіть!,

– прокоментував прем'єру Янович.

Женя Янович запустив шоу "КОНТРЛВЕ" / Фото пресслужба

Яке шоу Женя Янович випускав раніше?