Причиною стало використання спортсменом так званого "шолома пам'яті", на якому зображені 24 українські спортсмени, загиблі під час війни з Росією, серед них – діти. Українські співаки, актори, телеведучі та інші знаменитості публічно підтримали скелетоніст у своїх соцмережах, передає 24 Канал.

Тарас Тополя

Фронтмен АНТИТІЛ опублікував допис в інстаграмі, де подякував Владиславу за позицію.

Його вчинок вже увійшов в історію. Себе і свій шолом не дав МОКнути у багно, а підняв над всією тією гниллю. А перемоги обов'язково будуть,

– написав співак.

Сергій Притула прокоментував інцидент в Threads.

Гідність важливіше за медаль,

– написав відомий телеведучий.

Сергій Притула підтримав Владислава Гераскевича / Скриншот з Threads

Женя Янович

Шоумен підкреслив, що Владислав – приклад для всіх.

Женя Янович підтримав Владислава Гераскевича / Скриншот з інстаграм-сторіс

Влад працював 1400 днів заради того, аби провести цей старт. Влад був готовий на 1000%. В тренуваннях Влад показував результати, що претендували на подіум. Але він відмовився від шансу здобути медаль, аби зберегти свою позицію. Це гідність, яка дорожча за медаль,

– наголосив Євген.

Женя Янович підтримав Владислава Гераскевича / Скриншот з інстаграм-сторіс

Серед інших зірок, які висловили підтримку Владиславу Гераскевичу – Андрій Хливнюк з "Бумбоксу", Надя Дорофєєва, актор Олександр Рудинський, ведучий Тімур Мірошниченко та інші.

Є речі важливіші за медалі. Дякуємо за сміливість. Пишаємося сильно,

– написала дружина Анатолія Анатоліча Юла.

Українські зірки підтримали Владислава Гераскевича / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про дискваліфікацію Владислава Гераскевича?