Причиной стало использование спортсменом так называемого "шлема памяти", на котором изображены 24 украинских спортсмена, погибшие во время войны с Россией, среди них – дети. Украинские певцы, актеры, телеведущие и другие знаменитости публично поддержали скелетониста в своих соцсетях, передает 24 Канал.

Тарас Тополя

Фронтмен АНТИТИЛ опубликовал пост в инстаграме, где поблагодарил Владислава за позицию.

Его поступок уже вошел в историю. Себя и свой шлем не дал МОКнуть в грязь, а поднял на всей той гнилью. А победы обязательно будут,

– написал певец.

Сергей Притула прокомментировал инцидент в Threads.

Достоинство важнее медали,

– написал известный телеведущий.

Женя Янович

Шоумен подчеркнул, что Владислав – пример для всех.

Влад работал 1400 дней ради того, чтобы провести этот старт. Влад был готов на 1000%. В тренировках Влад показывал результаты, претендующие на подиум. Но он отказался от шанса получить медаль, чтобы сохранить свою позицию. Это достоинство, которое дороже медали,

– подчеркнул Евгений.

Среди других звезд, которые выразили поддержку Владиславу Гераскевичу – Андрей Хлывнюк из "Бумбокса", Надя Дорофеева, актер Александр Рудинский, ведущий Тимур Мирошниченко и другие.

Есть вещи важнее медалей. Спасибо за смелость. Гордимся сильно,

– написала жена Анатолия Анатолича Юла.

Что известно о дисквалификации Владислава Гераскевича?