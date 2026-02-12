Причиной стало использование спортсменом так называемого "шлема памяти", на котором изображены 24 украинских спортсмена, погибшие во время войны с Россией, среди них – дети. Украинские певцы, актеры, телеведущие и другие знаменитости публично поддержали скелетониста в своих соцсетях, передает 24 Канал.
Тарас Тополя
Фронтмен АНТИТИЛ опубликовал пост в инстаграме, где поблагодарил Владислава за позицию.
Его поступок уже вошел в историю. Себя и свой шлем не дал МОКнуть в грязь, а поднял на всей той гнилью. А победы обязательно будут,
– написал певец.
Сергей Притула прокомментировал инцидент в Threads.
Достоинство важнее медали,
– написал известный телеведущий.
Женя Янович
Шоумен подчеркнул, что Владислав – пример для всех.
Влад работал 1400 дней ради того, чтобы провести этот старт. Влад был готов на 1000%. В тренировках Влад показывал результаты, претендующие на подиум. Но он отказался от шанса получить медаль, чтобы сохранить свою позицию. Это достоинство, которое дороже медали,
– подчеркнул Евгений.
Среди других звезд, которые выразили поддержку Владиславу Гераскевичу – Андрей Хлывнюк из "Бумбокса", Надя Дорофеева, актер Александр Рудинский, ведущий Тимур Мирошниченко и другие.
Есть вещи важнее медалей. Спасибо за смелость. Гордимся сильно,
– написала жена Анатолия Анатолича Юла.
Что известно о дисквалификации Владислава Гераскевича?
- По словам представителей МОК, решение о дисквалификации было принято из-за того, что шлем, в котором на трассу вышел Гераскевич, не соответствовал правилам.
- После инцидента Владислав сообщил, что планирует обжаловать решение комитета в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Кроме того, он объявил о намерении выставить "шлем памяти" на аукцион, а полученные средства передать на помощь украинцам, пострадавшим от войны.
- "Для меня жертвенность людей, изображенных на шлеме, весит больше любой медали. Они отдали самое дорогое, что имели, и мое простое уважение к ним – это именно то, что я хочу выразить", – объяснял спортсмен на своей странице в инстаграме.
- Президент Украины Владимир Зеленский и Национальный олимпийский комитет Украины выразили поддержку Гераскевичу, подчеркнув, что шлем является данью памяти погибшим украинцам, а не политическим заявлением.