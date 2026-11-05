Zi Faámelu, ранее известная как Борис Апрель, объявила о возвращении в шоу-бизнес с новым проектом

В последнее время появляется все больше новостей об артистах, которые в свое время стали известны благодаря "Фабрике звезд". Одной из них поделилась Zi Faámelu (ранее известная как Борис Апрель и Зианджа) – певица объявила о запуске собственного ток-шоу.

В 2008 году она стала одной из самых ярких участниц второго сезона проекта. Сейчас артистка готовится к новому этапу карьеры – созданию собственной программы The Zi Faámelu Show, о которой она рассказала на своей странице в инстаграме.

Кстати, недавно о себе напомнил и победитель третьего сезона "Фабрики звезд" Стас Шуринс. Он неожиданно спел на украинском языке хит группы KADNAY.

А Zi Faámelu поделилась, что давно мечтала стать ведущей ток-шоу, однако в итоге решила не ждать приглашения от других, а создать собственную программу. Артистка хочет сделать шоу площадкой для искренних разговоров, откровенных признаний и дискуссий. Среди тем, которые будут затрагиваться в выпусках, – любовь, отношения, личностное развитие и изменения в жизни.

Эпоха социальной изоляции официально завершилась… Не обещаю, что буду вести себя безупречно, но гарантирую, что со мной вам будет интересно,

– заявила знаменитость.

Премьера The Zi Faámelu Show запланирована на воскресенье, 8 ноября. Новые выпуски будут выходить еженедельно на YouTube.

Накануне Zi Faámelu также записала видеообращение для нового поколения "Фабрики звезд".