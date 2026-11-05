Zi Faámelu, раніше відома як Борис Апрєль, оголосила про повернення в шоубіз із новим проєктом

У 2008 році вона стала однією з найяскравіших учасниць другого сезону проєкту. Тепер артистка готується до нового етапу кар'єри – створення власної програми The Zi Faámelu Show, про яку розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

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До речі, нещодавно про себе нагадав і переможець третього сезону "Фабрики зірок" Стас Шурінс. Він неочікувано заспівав українською хіт гурту KADNAY.

А Zi Faámelu поділилася, що вона давно мріяла стати ведучою ток-шоу, однак зрештою вирішила не чекати на запрошення від інших, а створити власну програму. Артистка хоче зробити шоу майданчиком для щирих розмов, відвертих зізнань і дискусій. Серед тем, які порушуватимуть у випусках, – кохання, стосунки, особистісний розвиток і зміни в житті.

Ера соціальної ізоляції офіційно завершилася… Не обіцяю, що поводитимуся бездоганно, але гарантую, що зі мною вам буде цікаво– заявила знаменитість.

Прем'єра The Zi Faámelu Show запланована на неділю, 8 листопада. Нові випуски виходитимуть щотижня на ютубі.

Напередодні Zi Faámelu також записала відеозвернення для нового покоління "Фабрики зірок".