За месяц до Евровидения-2025: группа Ziferblat прибыла в Швейцарию и раскрыла цель своей поездки
- Группа Ziferblat прибыла в Швейцарию, чтобы снять посткарды для Евровидения-2025.
- Евровидение-2025 состоится в мае, первый полуфинал 13 мая, финал - 17 мая.
Представители Украины на международном песенном конкурсе Евровидение-2025 группа Ziferblat активно готовится к предстоящему выступлению. В частности, днями они приехали в Швейцарию.
Музыканты рассекретили, какой стала цель их визита в страну-хозяйку нынешнего песенного конкурса. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ziferblat.
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Так, Даниил, Валентин и Федор рассказали, что сначала прибыли в Цюрих, откуда поехали в Базель для того, чтобы снять посткарды на Евровидении.
Ziferblat приехал в Швейцарию / Скриншоты с инстаграм-сторис группы и с их телеграмм-канала
Для справки! Посткарды – это специальные видеоролики, которые транслируются между выступлениями участников во время замены сценических декораций и настройки освещения. По словам пресс-службы, в украинских посткардах планируется создать сочетание исторического наследия и современных реалий Украины.
Когда состоится Евровидение-2025
Первый полуфинал песенного конкурса состоится 13 мая, второй полуфинал запланирован на 15 мая. После двух полуфиналов станет известно, кто будет соревноваться в финал Евровидения-2025, который пройдет 17 мая.
Представители Украины выступят в первом полуфинале под 5 номером. Они исполнят трек Bird of pray.