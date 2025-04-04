За месяц до Евровидения-2025: группа Ziferblat прибыла в Швейцарию и раскрыла цель своей поездки

Представители Украины на международном песенном конкурсе Евровидение-2025 группа Ziferblat активно готовится к предстоящему выступлению. В частности, днями они приехали в Швейцарию.

Музыканты рассекретили, какой стала цель их визита в страну-хозяйку нынешнего песенного конкурса. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ziferblat.

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Так, Даниил, Валентин и Федор рассказали, что сначала прибыли в Цюрих, откуда поехали в Базель для того, чтобы снять посткарды на Евровидении.

Ziferblat приехал в Швейцарию / Скриншоты с инстаграм-сторис группы и с их телеграмм-канала

Для справки! Посткарды – это специальные видеоролики, которые транслируются между выступлениями участников во время замены сценических декораций и настройки освещения. По словам пресс-службы, в украинских посткардах планируется создать сочетание исторического наследия и современных реалий Украины.

Когда состоится Евровидение-2025

Первый полуфинал песенного конкурса состоится 13 мая, второй полуфинал запланирован на 15 мая. После двух полуфиналов станет известно, кто будет соревноваться в финал Евровидения-2025, который пройдет 17 мая.

Представители Украины выступят в первом полуфинале под 5 номером. Они исполнят трек Bird of pray.