Зиновий Гучок – заслуженный артист Украины: как сегодня живет певец со Львовщины

Зиновий Гучок – певец родом из Львовщины, который еще с детства проявил любовь к музыке. Сегодня он успешный исполнитель и автор песен.

Зиновий родился в 1958 году в селе Киевец, что на Львовщине. Обучение в школе ему не очень нравилось, но уроки музыки были сплошным удовольствием, ведь по этому предмету певец имел самую высокую оценку. В первом классе он был солистом в хоре, а позже участвовал в конкурсах художественной самодеятельности. Как Зиновий Гучок стал популярным и где он сейчас, узнавайте в материале Show24.

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Певец, композитор и автор песен

Впоследствии Гучок отправился на военную службу, а после ее окончания поступил в Дрогобычский педагогический институт. Однажды ректор Кишиневского политехнического института предложил Зеновию учиться у них, а певец, в свою очередь, приглашение принял и перевелся в другой вуз.

Артист участвовал в различных фестивалях, работал в Кишиневской филармонии – был участником ВИА "Контемпоранул" и ВИА "Плай".

В 1987 году Зиновий вернулся в Украину, ведь завершил обучение. На Родине Гучок занялся обработкой народных песен. Он клал народные слова на музыку, которую написал сам: "Ой, полечко-поле", "Там за лісом, там за лугом", "Ой там у Львові, на Старім замку" та інші.

Через некоторое время певец создает группу "Рекрут", которая нашла своих слушателей как в Украине, так и за ее пределами. Еще позже Зиновий начал писать собственные песни: "Букетик фіалок", "Глибінь твоїх очей", "Дика ружа" и другие. Первый альбом вышел в 1996 году, куда вошли лучшие работы автора.

Зиновий Гучок – "Дика ружа": смотрите видео онлайн

В 2001 году артист выпустил компакт-диск под названием "Лучшие песни", куда вошли самые популярные произведения исполнителя. Гучок не прекращал своей певческой и концертной деятельности, ведь он не просто поет для публики, а прославляет украинскую музыку и песню.

О личной жизни певца известно не так много. Зиновий женат и имеет двух сыновей – Тараса и Андрея, которые также разделяют родительскую любовь к музыке.

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В 2012 году Зеновию Гучку присвоили звание "Заслуженного деятеля эстрадного искусства Украины".

Где сейчас Зеновий Гучок

Известно, что артист продолжает свою карьеру, поддерживает ВСУ и организует концерты. Интересно, что выступления певца в основном происходят в городах западной части Украины. К примеру, следующий концерт Гучка запланирован на 11 мая во Львове.