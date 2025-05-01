Злата Огневич рассказала, что произошло с домом родителей в Крыму и когда им удалось уехать

Певица Злата Огневич раскрыла, что произошло с домом родителей в Крыму. Также она рассказала, когда мать и отец выехали из оккупированного Россией полуострова.

Огневич поделилась, что родителям удалось уехать из Крыма до полномасштабного вторжения. Некоторое время семья не могла продать жилье на полуострове, пишет Show 24 со ссылкой на интервью певицы Маричке Падалко.

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Алгоритм действий очень прост: для того, чтобы жить в Киеве или под Киевом, нужно приобрести жилье. И мы решили для себя продать жилье родителей в Крыму, чтобы родители имели возможность переехать уже к нам. И нам это удалось. Родители уже где-то два года до полномасштабного вторжения жили с нами,

– рассказала Злата Огневич.

Артистка очень рада тому, что родителям удалось уехать из Крыма до полномасштабного вторжения, ведь в 2022 году это было бы сделать гораздо сложнее, однако говорит, что приложила бы все усилия.

Интервью со Златой Огневич: смотрите видео онлайн

Злата Огневич о переезде родителей

Злата Огневич призналась, что родители давно хотели переехать. Певица вспомнила, что когда Россия аннексировала Крым, люди, которые поддерживали Украину, в том числе и ее мама и папа, верили, что скоро удастся договориться.

Но когда мы поняли, что договариваться надо очень серьезно и очень трудно, и это займет некоторый период, то мы с родителями решили, что они должны переехать ко мне в Киев, ближе. Потому что все-таки идут годы, есть какие-то болезни у родителей, и мне надо за ними ухаживать, поддерживать их. Чтобы мы были вместе,

– поделилась она.

Злата подчеркнула, что Крым – это Украина, и вместе с родителями верит, что "в будущем найдут инструменты, как его вернуть из-под оккупации".

Ранее мы сообщали, что Злата Огневич объяснила, почему не хочет рожать ребенка.