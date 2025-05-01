Огнєвіч поділилась, що батькам вдалося виїхати з Криму до повномасштабного вторгнення. Певний час родина не могла продати житло на півострові, пише Show 24 з посиланням на інтерв'ю співачки Марічці Падалко.

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Алгоритм дій дуже простий: для того, щоб жити в Києві або під Києвом, потрібно придбати житло. І ми вирішили для себе продати житло батьків в Криму, щоб батьки мали змогу переїхати вже до нас. І нам це вдалося. Батьки вже десь два роки до повномасштабного вторгнення жили з нами,

– розповіла Злата Огнєвіч.

Артистка дуже рада тому, що батькам вдалося виїхати з Криму до повномасштабного вторгнення, адже у 2022 році це було б зробити набагато складніше, однак каже, що доклала б усіх зусиль.

Інтерв'ю зі Златою Огнєвіч: дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч про переїзд батьків

Злата Огнєвіч зізналась, що батьки давно хотіли переїхати. Співачка пригадала, що коли Росія анексувала Крим, люди, які підтримували Україну, зокрема і її мама і тато, вірили, що скоро вдасться домовитися.

Але коли ми зрозуміли, що домовлятися треба дуже серйозно і дуже важко, і це займе деякий період, то ми з батьками вирішили, що вони мають переїхати до мене в Київ, ближче. Бо все-таки йдуть роки, є якісь хвороби в батьків, і мені треба за ними доглядати, підтримувати їх. Щоб ми були разом,

– поділилась вона.

Злата підкреслила, що Крим – це Україна, та разом з батьками вірить, що "у майбутньому знайдуть інструменти, як його повернути з-під окупації".

Раніше ми повідомляли, що Злата Огнєвіч пояснила, чому не хоче народжувати дитину.