"Стриптизерша и бездарность": Злата Огневич ответила на жесткий хейт в сети

Украинская певица Злата Огневич откровенно рассказала о критике и оскорблениях, с которыми регулярно сталкивается в социальных сетях. Артистка призналась, что за годы публичной деятельности научилась игнорировать негатив, и дала ценный совет молодым коллегам.

Своими мыслями о хейте в интернете исполнительница поделилась на своей странице в Threads. Злата отметила, что больше всего оскорбительных слов получает именно от незнакомцев, и открыто перечислила самые популярные упреки в адрес своей внешности и творчества.

Про***а, стриптизерша, выскочка, бездарность... и т. д. Это лишь малая часть "эпитетов", которыми меня "награждают" незнакомые женщины и мужчины в комментариях. Понимаю, что хейт – часть публичности, я уже за все эти годы выработала защиту,

– призналась Огневич.

Пост Златы Огневич / скриншот из тредса

В комментариях под постом артистку сразу поддержали звездные коллеги и поклонники. Шеф-повар Евгений Клопотенко написал: "Ты знаешь, что ты – топппппп!". Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина также пожаловалась на хейтеров, которые булят ее за публикацию фото с обнаженным беременным животом. А певица ТУЧА иронично отреагировала на обвинения Златы в "бездарности", отметив, что хотела бы видеть больше таких "бездарностей" с подобным вокалом.

Комментарии / скриншот из тредса

Несмотря на весь негатив, Огневич обратилась к тем, кто только начинает свой путь в шоу-бизнесе. Артистка подчеркнула, что внутренняя опора формируется на основе пережитого опыта, и призвала не позволять чужим словам разрушать самооценку.

Будьте добрее к себе. И никогда не позволяйте чужим словам разрушать вашу уверенность в себе,

– подытожила певица.

Выступление Златы Огневич, которое подверглось критике

Напомним, Злата Огневич не впервые сталкивается с публичным обсуждением. Однако артистка продолжает активно выпускать новые песни, гастролировать и сосредотачиваться на творчестве, доказывая, что чужая критика не способна остановить ее развитие.

Недавно Злата Огневич заинтриговала возможным участием в национальном отборе а на "Евровидение-2027".