Своїми думками щодо хейту в інтернеті виконавиця поділилася на власній сторінці у Threads. Злата зазначила, що найбільше образливих слів отримує саме від незнайомців, і відкрито перелічила найпопулярніші закиди щодо своєї зовнішності та творчості.

Про***а, стриптизерка, вискочка, бездарність... etc. Це лише мала частина "епітетів", якими мене нагороджують незнайомі жінки і чоловіки в коментарях. Розумію, що хейт – частина публічності, я вже відростила броню за всі роки,

– зізналася Огнєвіч.

Допис Злати Огнєвіч / скриншот з тредсу

У коментарях під дописом артистку одразу підтримали зіркові колеги та шанувальники. Шеф-кухар Євген Клопотенко написав: "Ти знаєш, що ти – топппппп!". Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина також поскаржилася на хейтерів, які булять її за публікацію фото з оголеним вагітним животом. А співачка ТУЧА іронічно відреагувала на звинувачення Злати у "бездарності", зауваживши, що хотіла б бачити більше таких "бездарностей" із подібним вокалом.

Коментарі / скриншот з тредсу

Попри весь негатив, Огнєвіч звернулася до тих, хто лише починає свій шлях у шоубізнесі. Артистка наголосила, що внутрішня опора формується з пережитим досвідом, та закликала не дозволяти чужим словам руйнувати самооцінку.

Будьте добрішими до себе. І ніколи не дозволяйте чужим словам руйнувати вашу впевненість у собі,

– підсумувала співачка.

Виступ Злати Огнєвіч, який розкритикували

Нагадаємо, Злата Огнєвіч не вперше стикається з публічним обговоренням. Проте артистка продовжує активно випускати нові пісні, гастролювати та фокусуватися на творчості, доводячи, що чужа критика не здатна зупинити її розвиток.

Нещодавно Злата Огнєвіч заінтригувала можливою участю в Нацвідборі на Євробачення-2027.