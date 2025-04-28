Принадлежит к чайлдфри: Злата Огневич объяснила, почему не хочет становиться мамой

Певица Злата Огневич высказалась относительно материнства и призналась, что сейчас не готова родить ребенка. Она подробно объяснила свою позицию.

Злата Огневич откровенно рассказала о планах на будущее в личной жизни. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на программу "Ближе к звездам".

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Певица призналась, что сейчас не планирует становиться мамой. Она придерживается убеждений чайлдфри (сознательная бездетность), согласно которой люди принципиально не хотят иметь детей несмотря на такую возможность и выступают против репродуктивного давления на женщин и гендерных стереотипов.

Сейчас у меня нет желания родить своего ребенка. Я принадлежу к чайлдфри. Это мой выбор, мое тело, моя жизнь. И никакие рамки общества мне точно не навяжут тот стиль жизни, которым я не хочу жить. Со всем уважением к матерям. Это огромный труд. И я не уверена, что я к этому готова,

– сказала Злата Огневич.

Что Злата Огневич говорила о материнстве раньше

Еще в прошлом году певица имела другие мысли по поводу материнства и признавалась, что хочет родить сына. Но говорила, что имеет страх становиться мамой. Также Злата выражала желание усыновить малыша из детского дома.

Впоследствии Злата Огневич рассказывала, что ей не удается сохранять баланс между личной жизнью и карьерой. Поэтому она считает, что замужество или материнство произойдет тогда, когда на это придет подходящее время.